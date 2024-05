Terremoto corruzione in Liguria, l'avvocato di Toti: “Non si parla di dimissioni” (video)

Mentre l'intera regione è scossa dalla maxi operazione della Guardia di Finanza che ha portato all'arresto del governatore Giovanni Toti, arrivano le prime parole di Stefano Savi, avvocato del presidente, proprio nelle ore in cui sono ancora in corso perquisizioni e operazioni delle Fiamme Gialle.

“Il presidente Toti è sereno, è convinto di poter spiegare tutto, la regione continuerà a lavorare anche in sua assenza - ha detto Savi nei pressi dell'abitazione genovese di Toti - sono tutti fatti di cui possiamo dare una spiegazione perché rientrano nell'ambito di legittima attività di amministrazione. Non si parla di dimissioni, si sospende dalla funzione poi vedremo che cosa succede, il processo è ancora tutto da fare. Vedremo gli atti, li leggeremo e cercheremo di capire come costruire gli elementi difensivi”.