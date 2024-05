Zuccarello amplia l’impianto idrico con 440mila euro del Psr, il sindaco: “Importante obiettivo raggiunto”

Zuccarello amplia l’impianto idrico comunale, grazie ai 440mila euro (di 500mila richiesti) ottenuti con il Psr regionale. L’importante investimento consentirà interventi che comprendono il raddoppio della riserva d’acqua potabile e l’ammodernamento di tubazioni e prese alle sorgenti.

“Un importante obiettivo raggiunto da questa Amministrazione comunale in sinergia con l'ufficio tecnico e amministrativo – commenta il sindaco Claudio Paliotto -. Un tema molto delicato quello dell'acqua potabile, viste le scarse precipitazioni e le sorgenti che non erogano più i quantitativi di una volta”.

“Il fatto di poter stoccare il doppio dei metri cubi attuali, ci permette di affrontare più serenamente i picchi di richieste che avvengono nei week end estivi senza andare in sofferenza e nello stesso tempo di innovare la rete idrica attuale”, conclude Paliotto.

“Ringraziamo Regione Liguria, in particolare l’assessore Alessandro Piana – aggiunge il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Luca Gardella - . Abbiamo fortemente voluto partecipare al bando nel settembre del 2022, oltre che per raddoppiare le riserve, anche per ammodernare la rete idrica, con le captazioni alle sorgenti che verranno inoltre adeguate e ampliate per tamponare eventuali emergenze. Una volta realizzati – spiega -, questi interventi garantiranno un servizio più efficiente, riducendo gli sprechi e ottimizzando il consumo e la qualità dell’acqua dal rubinetto di casa”.

“Colgo l’occasione per aggiungere che in questi ultimi due anni abbiamo partecipato a tre Psr che ci permetteranno di fare interventi sul territorio per oltre 800.000 euro”, conclude Gardella.