Diocesi Savona-Noli: mostre d'arte anche in Curia e a San Pietro per il Festival della maiolica

Alle 18 nell'oratorio della Parrocchia San Pietro Apostolo, in via Untoria 6, sarà possibile visitare la mostra di ceramica “4 per 10Keramos" e si terrà una performance musicale del gruppo Concreta a cura di GULLIarte. A Celle Ligure sabato 11 maggio in via Consolazione alle ore 11:20 avrà luogo l'inaugurazione del "Caruggio santa Caterina da Siena" con la partecipazione dell'Associazione Arte dei Vasai della nobile Contrada del Nicchio e dell'Associazione Culturale Sacre Rappresentazioni di Caterina da Siena di Varazze.