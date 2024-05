Giornata dell’Europa 2024: Milano illuminata con i colori dell’Unione europea

In occasione della Giornata dell’Europa, il Parlamento europeo e la Commissione europea illumineranno alcuni dei principali monumenti di Milano con i colori della bandiera dell’Unione europea.

Due luoghi simbolo di Milano, la Torre del Filarete di Castello Sforzesco e l’Arco della Pace, saranno illuminati l’8 e il 9 maggio per celebrare la Giornata dell'Europa, ad un mese esatto dalle elezioni europee (6-9 giugno). L’accensione delle luci avverrà nelle serate del 8 e del 9 maggio.

All’iniziativa partecipano più di 60 città in tutta Europa. Tra gli altri edifici e monumenti di riferimento che verranno illuminati vi sono l'Arco di Trionfo di Parigi, la Grand Place di Bruxelles e la Fuente de Cibeles a Madrid. Con queste illuminazioni nelle città di tutto il continente, il Parlamento europeo e la Commissione europea collaborano con le autorità nazionali e locali per inviare un messaggio a 440 milioni di cittadini europei sull'importanza che queste elezioni europee avranno per il futuro di tutti.

In Italia, oltre al Colosseo a Roma, più di 40 città illumineranno i loro principali edifici e monumenti. Nel Nord Italia, la Mole Antonelliana di Torino, Ca' Farsetti e Ca' Loredan a Venezia, la Fontana di Piazza De Ferrari a Genova e il Palazzo del Podestà a Bologna sono solo alcuni dei monumenti che saranno illuminati per celebrare il 9 maggio.

La Giornata dell'Europa, che si celebra il 9 maggio di ogni anno, celebra la pace e l'unità in Europa. La data segna l'anniversario della storica "dichiarazione Schuman" che ha esposto l’idea di una nuova forma di cooperazione politica in Europa, al fine di rendere impensabile la guerra tra le nazioni europee. La proposta di Schuman è considerata l'inizio di quella che oggi è l'Unione europea. La Giornata dell'Europa non è solo un giorno di memoria, ma anche un giorno per riflettere sul nostro futuro condiviso. La vicinanza della giornata alle elezioni la rende un'occasione più significativa che mai.