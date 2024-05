Il medicinale veterinario: professionisti a confronto per conoscere la normativa e la sua applicazione

E’ in programma venerdì 10 maggio, presso la sala "Portofino" del Loano 2 Village, l'evento formativo regionale “Normativa sul medicinale veterinario: aggiornamenti, aspetti pratici ed applicativi" per liberi professionisti ed operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Asl che svolgono attività di vigilanza e di controllo in materia di farmaco veterinario, al fine di promuoverne il corretto utilizzo, tutelare e garantire l’interesse dei consumatori e della salute pubblica.

Salute umana, salute animale e salute dell’ecosistema sono indissolubilmente legate e necessitano di un modello sanitario basato sull’integrazione di differenti discipline e di una visione capace di prevenire prima che curare.

Questa concezione necessita di specifiche conoscenze e competenze tecniche e di una formazione indirizzata anche all’applicazione delle normative vigenti. Per questa ragione è nata la necessità di un percorso di condivisione che cercasse di fornire risposte ad una urgenza formativa, fortemente sentita dalle figure che utilizzano queste norme come guida per la loro pratica quotidiana.

L’evento rappresenta una valida opportunità di confronto tra gli operatori del mondo veterinario, Liberi Professionisti ed Autorità del territorio per condividere idee, aspetti applicativi e criticità riscontrati nella pratica quotidiana sulla gestione e sul corretto utilizzo del Farmaco veterinario.

Da un lato i professionisti della salute animale, dall’altra i professionisti che verificano il corretto esercizio delle attività di cura degli animali attraverso la somministrazione dei farmaci, che rappresentano potenziali problematiche residuali con le loro dirette o indirette conseguenze sulla salute umana e dell’ambiente (residui negli alimenti, nell’ambiente, insorgenza di fenomeni allergici, insorgenza di fenomeni di antibiotico resistenza diretti o indiretti).

Responsabile scientifico del corso, organizzato dal Dipartimento Prevenzione della Asl 2, è il dottor Roberto Rebaudo, Responsabile della S.S.D. “Igiene degli Allevamenti delle Produzioni Zootecniche”.

L’evento ha ricevuto il patrocinio di A.Li.Sa. e di Regione Liguria oltre all’importante collaborazione degli Ordini dei Veterinari delle Province di Savona, Genova e Imperia ed il prezioso contributo della Dott.ssa Valeria Cosma.

Tra i docenti saranno presenti il professore Giovanni Re, Docente di Farmacologia e Tossicologia presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino, la dottoressa Raffaella Barbero, Dirigente Veterinario presso la Asl TO4 Piemonte, inoltre interverranno alcuni Veterinari Liberi Professionisti che porteranno all’attenzione le loro casistiche e le difficoltà incontrate in fase di corretta gestione del Farmaco Veterinario.

Rilevante anche la presenza della Direzione Medica di Asl 2 che porterà a conoscenza i risultati raggiunti a livello locale e regionale con il Piano Nazionale di Contrasto all’Antibiotico Resistenza, attivato nell’ottica di un consumo responsabile di farmaci e parte integrante dell’approccio olistico della “Salute universale”.

“Queste competenze ed esperienze – riferisce il dottor Rebaudo - permetteranno di coniugare “teoria e pratica” calando le regole europee e le relative declinazioni nazionali nell’esercizio quotidiano delle competenze operative dei Medici Veterinari e dei Tecnici della Prevenzione, cercando di sviluppare una fattiva collaborazione, cogliendo spirito e significato della normativa e della sua interpretazione”.

“Esperienze formative come queste - commenta il dottor Francesco Sferrazzo, Direttore sanitario di Asl 2 - aiutano a sviluppare l’approccio globale del concetto di “One Health” con la necessaria convergenza e confronto dei diversi “saperi” e la consapevolezza che esseri umani, animali e ambiente sono inestricabilmente legati”.