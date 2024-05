Elezioni Andora, anche Ndricim "Gimmi" Aga nella lista Demichelis Sindaco

"Sono orgoglioso e fiero di annunciarvi che sono pronto a dare il mio appoggio all'amico Mauro e candidandomi per la lista civica AndoraPiù "Demichelis Sindaco" per le prossime elezioni comunali dell'8-9 Giugno 2024. Ho apprezzato in prima persona come artigiano, imprenditore e Presidente dell'A.C. Andora il lavoro dell'amministrazione comunale in questi 10 anni e ritengo che Andora non debba farsi scappare l'occasione di poter far continuare a lavorare il gruppo di AndoraPiù che, nel suo percorso, oltre a impegno, competenza e presenza sul territorio ha dato la priorità sempre al rapporto umano tra gli amministratori stessi e i cittadini, atteggiamento che ritengo indispensabile in una realtà come la nostra" ha dichiarato Aga.