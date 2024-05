Finale 2024, "Berlangieri Sindaco": "Sostegno a famiglie e giovani per invertire il calo demografico"

"La provincia di Savona, e la stessa Finale Ligure, stanno vivendo da alcuni anni un “rigido” inverno demografico: siamo la provincia ligure che nell’ultimo decennio ha registrato la maggior perdita di popolazione residente, il minor tasso di natalità e la più alta età media della popolazione (circa 50 anni). Siamo la provincia più vecchia d’Italia e d’Europa". Cosi commentano dalla lista "Berlangieri Sindaco".

"Non investire in politiche e in servizi per i nuclei familiari e per i giovani che invertano questa tendenza è un errore ingiustificabile, la crisi demografica compromette il futuro della nostra comunità e la tenuta del sistema sociale di welfare fondato sul patto sussidiario intergenerazionale! Pur essendo le principali competenze e responsabilità in materia in capo allo Stato e alla Regione, il Comune non può e non deve esimersi dal fare la sua parte".

"Favorire il consolidamento e la creazione di lavoro di qualità, ovvero il più possibile stabile e opportunamente retribuito. Promuovere e sostenere lo sviluppo economico e la redditività del sistema produttivo intercettando, in particolare, il turismo che ricerca le esperienze di qualità, sostenibile, non massificato e a maggior redditività: il turismo delle esperienze outdoor, balneari, culturali, enogastronomiche, ecc. (da non confondere con il turismo glamour ed elitario!)".

"Creare nelle ex aree Piaggio dove c’era lavoro nuove opportunità di lavoro di qualità e sostenibile ad es.: nuovo polo ricettivo alberghiero e nuovo polo per la ricerca, sviluppo e prototipazione per la Bike Industry o per la telemedicina, la robotica medica, ecc. Favorire la nascita di nuove imprese, attività (anche professionali) giovanili: azzeramento della tassazione comunale nei primi tre anni di vita per una nuova impresa giovanile; creazione di spazi/aree coworking, per attività di smart working (con rete wi-fi gratuita) dotati anche di sale riunioni attrezzate".

Affrontare l’emergenza casa e mettere a disposizione servizi fondamentali. Promuovere gli interventi di edilizia convenzionata, social housing, e di edilizia residenziale pubblica (ERP). Ricognizione di tutti gli immobili del patrimonio comunale e del loro stato per adottare e attuare un piano della manutenzione delle unità abitative pubbliche finalizzato alla vivibilità degli immobili locati e alla messa a disposizione, il più possibile, delle unità sfitte. Riduzione dell’IMU sugli immobili messi a disposizione del mercato delle locazioni residenziali. Mantenere o ricollocare, come nel caso delle elementari “Celesia” di Finalborgo, le scuole dell’infanzia e le primarie nei Rioni".

"Sostegno alle famiglie in difficoltà, specie le mono genitoriali, anche per consentir loro l’effettivo accesso dei propri figli ai servizi di Asilo Nido, Campo Solare e Doposcuola. Migliorare e implementare la rete locale dei servizi sociosanitari: fruibilità della nuova casa di comunità, operatore sociosanitario di prossimità, portierato sociale, centro socio ricreativo per anziani autosufficienti, potenziamento del consultorio, riapertura del punto nascite al Santa Corona, ecc".

"Definire la fattibilità per la Città dei Giovani: un luogo, per il tempo libero di giovani e adolescenti dagli 11 ai 25 anni, con: sala multimediale, spazio studio, sala multifunzionale, sala lettura e relax, spazi verdi per attività culturali e di spettacolo, socializzazione, presenza del “l’amico dei giovani”, una psicologa/o a disposizione una volta alla settimana".

"Promuovere l’attivazione di una redazione Finale News: l’obiettivo è implementare l’uso della web radio BRG Radio con la strutturazione di una redazione di giovani “giornalisti” che si occupino degli eventi, degli spettacoli, delle manifestazioni, della cronaca cittadina, ecc".

"Rendere la città viva e vivibile per tutti, eliminando le ordinanze del divieto per adottare il metodo del confronto e della collaborazione, in grado di contemperare le esigenze di tutti, restituendo a Finale la sua vocazione, oggi smarrita, alla qualità dell’accoglienza, dell’offerta culturale e di spettacolo, e di vivibilità e attrattività per tutti, giovani inclusi! Promuovere l’accesso dei giovani alla cultura e allo sport (anche non agonistico) sviluppando e sostenendo progetti specifici in collaborazione con le associazioni e gli enti di settore", conclude la lista Berlangieri Sindaco.