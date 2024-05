Savona, il 9 maggio la presentazione del libro "Vita mia" di Dacia Maraini

Renata Barberis introdurrà l'autrice mentre le letture saranno curate dall'attore Jacopo Marchisio. L'organizzazione della serata è a cura della Libreria Ubik, in collaborazione con ARCI, ANED, ANPI, ISREC, ANED, e il Liceo Chiabrera-Martini, con il patrocinio del Comune di Savona.

In una cronaca vivida, dolorosa, commista a pagine di speranza, di incredulo stupore, attraverso gli occhi di una bambina ripercorriamo i lunghi mesi della prigionia di Dacia e dei Maraini nel campo giapponese.

È il 1943, Dacia Maraini ha sette anni e vive in Giappone con i genitori. Quando il padre Fosco decide di non giurare fedeltà al governo nazifascista della Repubblica di Salò, vengono portati in un campo di concentramento destinato ai traditori della patria. Per la famiglia Maraini iniziano gli anni più difficili della loro esistenza: con pochi grammi di riso al giorno, tra fame, malattie, attesa, gelo e vessazioni, dovranno imparare a sopravvivere. Una delle voci più importanti della nostra narrativa torna in libreria con il suo libro più intimo, il racconto di un tempo terribile tenuto chiuso per decenni in un cassetto della memoria. Attraverso gli occhi della bambina Dacia ripercorriamo i lunghi mesi della prigionia per non dimenticare gli orrori del Novecento e per celebrare il coraggio e la fedeltà alle idee di una famiglia che ha lasciato il segno nella storia.