Stella, la Croce Rossa inaugura due mezzi in memoria di Massimo Cambise

Domenica 12 maggio, alle ore 15, presso il campo sportivo Silvio Perazzo di Stella San Bernardo, il Comitato di Stella della Croce Rossa Italiana inaugurerà i mezzi acquistati con la significativa donazione di mamma Gina in memoria del figlio Massimo Cambise.

"La nuova ambulanza 4x4 sarà fondamentale per garantire un accesso tempestivo e sicuro alle aree difficilmente raggiungibili, consentendo alla Croce Rossa di fornire soccorso immediato anche in condizioni avverse. Il mezzo destinato al reparto di Protezione civile verrà utilizzato per potenziare le attività di prevenzione e di risposta alle emergenze sul territorio, contribuendo a garantire la sicurezza e il benessere della comunità", spiegano dalla Croce Rossa.

"Desideriamo ringraziare di cuore mamma Gina per la sua generosità e per aver reso possibile questo importante investimento nei mezzi di soccorso. Invitiamo tutta la popolazione di Stella e dei dintorni a partecipare all'inaugurazione per mostrare la propria gratitudine e supporto per questo significativo contributo che migliorerà la sicurezza e il benessere di tutti", aggiungono dalla Croce Rossa.

"Sono davvero felice che esistano ancora delle persone come Gina che dimostrano generosità e vicinanza verso un reparto così importante per la salute pubblica. Vi aspetto numerosi a questo gradito e bellissimo evento di domenica", conclude il sindaco di Stella, Andrea Castellini.