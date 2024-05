Trovare un parcheggio vicino all'aeroporto è l'obiettivo di chiunque tra quelle persone che decidono di lasciare la loro macchina prima di partire per un viaggio che può essere un breve viaggio magari di un fine settimana e pensiamo a quando si va a trovare un amico o quando in estate ci possiamo permettere solo quello perché poi dobbiamo tornare al lavoro, o perché non abbiamo soldi o perché dobbiamo studiare per gli esami a settembre.

Però chiaramente ne abbiamo ancora di più bisogno se partiamo per un viaggio più lungo magari di qualche settimana e potremmo volerlo fare per motivi turistici o per motivi professionali o per motivi personali e quindi non solo vorremmo trovare un parcheggio vicino all'aeroporto, che è comodo per tanti motivi, ma vorremmo trovare un parcheggio coperto e sicuro.

Anche perché dover partire con l'ansia che non sappiamo quello che succede alla nostra macchina non è il massimo e a quel punto sarebbe stato meglio non portarla e arrangiarci in altro modo con i mezzi pubblici o facendoci accompagnare da qualcuno all'andata e facendoci venire a prendere anche al ritorno da qualcun altro.

Mentre è chiaro che, se abbiamo scelto di andare in macchina lo abbiamo fatto per comodità e per non dipendere da nessuno, però dobbiamo organizzarci con anticipo e quindi dobbiamo organizzarci già quando andiamo a comprare il biglietto aereo e non dobbiamo aspettare l'ultimo minuto.

Tutto ciò soprattutto se noi partiamo in un periodo di alta stagione e già possiamo considerarlo iniziato perché altrimenti non è che non troviamo nulla, ma non troviamo quello che vogliamo.

Di sicuro tutti provano ad accaparrarsi un parcheggio vicino all'aeroporto e questo perché lo stesso ha tanti vantaggi dei quali parliamo meglio nella seconda parte dell'articolo.

Trovare un parcheggio vicino all'aeroporto ha tantissimi vantaggi

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte trovare un parcheggio vicino all'aeroporto ha i suoi vantaggi e sono tanti e questo sia all'andata che al ritorno naturalmente.

Infatti, pensiamo a quelle persone che partono per tanto tempo e portano con loro varie valigie che dovevano spedire ed è chiaro che loro se trovano parcheggio vicino all'aeroporto sono fortunati.

Prima di tutto perché non rischieranno di perdere l'aereo e non dovranno partire troppe ore prima, ma poi quello che è più importante è che non si ammazzeranno dalla fatica con le valigie.

Mentre fatto diverso se parliamo di quelle persone trovano un parcheggio abbastanza lontano e devono sperare di navetta gratuita e anche del servizio di car valet.

Quest'ultimo è un servizio molto interessante perché prevede che gli operatori del parcheggio verranno loro a ritirare la macchina con le chiavi all'aeroporto e quindi noi non perderemo praticamente nemmeno un minuto di tempo.

In certi casi è previsto che noi dobbiamo lasciare le chiavi a loro e in altri no e sono tutte cose delle quali dobbiamo informarci in sede di prenotazione.

Così come dovremmo avere le idee chiare rispetto ad eventuali politiche di cancellazione e rimborsi inclusi in poche parole.