Quando parliamo di un servizio di sgombero appartamento mq 50 stiamo parlando di un'operazione che può essere complessa anche se l'appartamento non sembra essere grande e soprattutto in un intervento che richiede una pianificazione accurata e richiede di prendersi cura delle varie fasi.

Ognuna tra queste contribuisce a determinare il preventivo finale e soprattutto contribuirà alla riuscita di questo intervento.

Però prima di arrivare a parlare delle varie fasi non dobbiamo dare per scontato che le persone decidano di affidarsi ad un'azienda nel settore invece che eseguire in autonomia a cuor leggero, perché non è sempre così.

Nel senso che in effetti ci possono essere quelle persone che intanto si rendono conto che sono così tante le cose da portare via da quell'appartamento e soprattutto che sono molto ingombranti e voluminosi perché comprendono mobili, complementi di arredo ed elettrodomestici, che non si può prendere in considerazione il fatto di farlo da soli e bisogna per forza contattare un'impresa in quel settore.

Mentre ci sono delle persone che, anche se hanno dei dubbi, comunque siccome hanno già un'impresa di sgomberi di riferimento che ha già lavorato per loro e della quale si affidano ad occhi chiusi e che sanno avere delle tariffe accettabili, intanto, ci parlano e cercano di capire quanto andrebbero a spendere e se gli può convenire o no.

In ogni caso quando questa scelta sarà compiuta bisognerà invitare questi esperti nel settore per una prima ispezione e quindi per un sopralluogo dell'appartamento.

Parliamo di una fase molto importante perché serve ai vari professionisti per poter identificare tutti gli oggetti o arredi che devono essere rimossi e quindi capire come preparare l'intervento rispetto, per esempio, alle attrezzature speciali da utilizzare e rispetto anche agli automezzi che poi dovranno prendere in considerazione quali furgoni o camion.

Ma soprattutto un momento del genere serve anche per potergli far fare un preventivo molto dettagliato e soprattutto trasparente dove all'interno ci sono le varie voci di spesa e quindi il cliente può capire quanto ci dovrebbe investire per ricevere quel servizio.

Non possiamo trascurare nessuna fase che riguarda un processo di sgombero

Per quanto riguarda una seconda fase molto importante è la pianificazione del lavoro che significa organizzarsi rispetto ai dettagli dell'intervento e quindi la data e l'orario dello sgombero e anche quanti operatori possono servire e questa pianificazione serve a garantire che l'intervento venga eseguito nella maniera più efficace e rapida possibile.

Solo a questo punto si potrà provvedere alla rimozione degli oggetti e degli arredi e quindi parlavamo di mobili ed elettrodomestici e altri oggetti personali e qualsiasi altra cosa ci fosse all'interno.

Prima quando parlavamo di attrezzature speciali facevamo riferimento per esempio all'utilizzo di montacarichi, gru, dipendendo dalla posizione degli oggetti da rimuovere e dalla loro dimensione.

Poi ci saranno le altre due fasi da non sottovalutare è una riguarda la gestione dei rifiuti e quindi lo smaltimento dei materiali e degli oggetti rimossi e un'ultima fase riguarda la pulizia di quell’appartamento, appartamento che deve essere restituito in condizioni perfette.