Albenga 2024, il candidato Riccardo Tomatis: "La città rappresenta una piazza culturale riconosciuta a livello nazionale e non solo"

"Albenga rappresenta ormai una 'piazza culturale' conosciuta e riconosciuta a livello nazionale e non solo. In questi ultimi anni l’Amministrazione comunale, grazie anche a solide collaborazioni con associazioni e realtà locali, ha portato nella nostra città tantissimi autori di fama internazionale".

A dirlo è il candidato sindaco Riccardo Tomatis.

"Si può orgogliosamente affermare che 'Albenga racconta' tutto l’anno. A ulteriore riprova di questo, ieri sera, la nostra città è stata meta di totem della cultura internazionale. Una magnetica Dacia Maraini ha presentato il suo ultimo libro (Vita Mia) al teatro Ambra, dinnanzi ad una sala gremita. La sera, presso il teatro San Carlo è tornata ad incontrare la nostra città Maria Grazia Calandrone, finalista del premio Strega 2022. L’occasione è la finale del Premio Letterario “C’era una svolta”, che vede nella mattinata di oggi le premiazioni dei creativi ragazzi partecipanti" prosegue.

“Ci deve riempire di orgoglio il fatto di ospitare autori di questa portata. Questo succede sempre più spesso ed è sintomo di una crescita e 'fame' culturale, che pervade tutta Albenga come dimostrato dalle sale gremite in occasione di entrambi gli eventi. Con Dacia Maraini si è parlato anche del ruolo centrale della scuola e del suo ruolo formativo. Negli ultimi anni, purtroppo, questa si sta trasformando in un’azienda andando a tradire sé stessa - prosegue il candidato alla carica di primo cittadino - Un po' come il sistema sanitario, anch’esso al centro di un processo di 'vendita', come se fosse un oggetto".

"La nostra Amministrazione, su entrambi i temi, ce la sta mettendo tutta perché questo processo non avvenga. La dimostrazione sono gli investimenti nelle scuole, dalla ristrutturazione delle strutture all’implementazione del tempo pieno anche nelle frazioni. Il premio letterario nazionale “C’era una svolta” consente a moltissimi giovani, provenienti da tutta Italia, di dare sfogo alla propria creatività. Dare loro la possibilità di farlo tra le mura della nostra Città, che traspira cultura, è il contributo che vogliamo offrire al nostro futuro” ha concluso il candidato sindaco Riccardo Tomatis.