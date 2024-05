Il corteo contro i progetti calati dall'alto. Quasi duemila in piazza a Genova. Conte: "Perverso intreccio tra politica e affari"

È partito poco fa da via Fanti d’Italia, nei pressi della stazione ferroviaria di Genova Principe, il corteo organizzato dalla Rete dei Comitati per protestare contro i progetti “calati dall’alto” che riguardano la provincia di Genova ma anche quelle di Savona, Imperia e La Spezia. Si tratta della prima manifestazione di piazza dopo il terremoto che, in questa settimana, ha portato agli arresti domiciliari del governatore Giovanni Toti.

In corteo ci sono Rete Genovese e Coordinamento dei Comitati del Ponente, Fermiamo il Mostro e Quelli della Catena, Comitato Posidonia e Rete Ambiente Altro Turismo e Attac.

All’iniziativa, che vede la partecipazione di quasi duemila di persone, è annunciata la presenza anche dell’ex premier Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. Un annuncio che non è stato particolarmente gradito né agli organizzatori né agli altri partiti e movimenti, che avevano scelto di partecipare ma senza troppa enfasi.

ARRESTO DI TOTI, CONTE: "EMERGE UN PERVERSO INTRECCIO TRA POLITICA E AFFARI"

“Ho deciso di venire oggi a Genova - ha dichiarato Giuseppe Conte ai giornalisti - era stata già presa. Venendo in Liguria ho saputo di questa manifestazione spontanea dei comitati che chiedono tutela della salute, dell’ambiente e del territorio che sono nostre tematiche. Ho letto l’appello alle forze politiche e siamo venuti. L’ascolto della parte sana della popolazione civica, per noi, è sempre. Non solo oggi”.

A proposito delle contestazioni: “Volevano impedirci di seguire il corteo, l’ascolto. Su temi come questo, trasparenza, legalità, corruzione, da sempre facciamo battaglia e veniamo insultati. Non è un lacrimogeno di Potere al Popolo che ci può impedire l’ascolto della parte sana della popolazione”.

A proposito delle dimissioni di Toti dopo l’arresto, Conte aggiunge: “L’inchiesta si sta allargando. Al di là della responsabilità penale che verrà accertata con tutte le garanzie di un giusto processo, perché noi siamo rimasti garantisti, non penseremo mai di trarre valutazioni di colpevolezza. Emerge un sistema politico nel suo complesso che esprime un perverso intreccio tra politica e affari. La regione ha bisogno di essere governata da una buona politica”.

Per i nomi, prima si parlerà di programma; poi, con chi condividerà la visione politica, saranno valutate le candidature.

“Quello che sta emergendo qui, sta emergendo in Piemonte, Puglia, Sicilia. Dall’inizio di dicembre ho lanciato la questione morale. Chi ha raccolto il mio appello quando segnalavo lo scambio mafioso, l’infiltrazione mafiosa, la corruzione. Stanno apparecchiando una mangiatoia con il Pnrr. Dove stanno andando i 209 milioni? Si parla di una truffa di oltre seicento milioni. Tutte le forze politiche devono interrogarsi e cercare di trovare degli anticorpi, non rimanere indifferenti e non cercare il dibattito democratico che riporti al centro legalità e trasparenza”.

IL COMUNICATO DEGLI ORGANIZZATORI

La presenza dell’ex premier Conte non è stata gradita dai promotori della manifestazione che, tramite comunicato, hanno chiarito: "I promotori della manifestazione dell’11 maggio ‘In Liguria manifestiamo uniti’ si dissociano da qualunque tentativo di strumentalizzazione politica e mediatica. Ribadiscono che l’iniziativa è stata promossa e organizzata da comitati associazioni e cittadini senza alcun coinvolgimento di partiti politici. A tal fine riteniamo che il post di Giuseppe Conte che annuncia la sua partecipazione alla manifestazione sia strumentale e fuorviante perché non cita minimamente né i promotori né i contenuti della Manifestazione”.

Secondo gli organizzatori, occorre dissociarsi anche “da una parte di stampa che stamane dipinge la manifestazione come il Corteo per le dimissioni di Toti. A costoro si ribadisce forte e chiaro che le motivazioni che hanno spinto a scendere in piazza vanno ben oltre la stigmatizzazione dei comportamenti di singoli esponenti del mondo politico ed imprenditoriale. I cittadini chiedono proprio un deciso cambiamento del modello politico clientelare e corrotto che utilizza il voto dei cittadini per gestire il potere contro gli interessi della collettività da cui discendono l’accentramento del potere e l'esclusione della cittadinanza da ogni processo democratico e di controllo. E questo viene chiesto con forza a tutte le forze politiche”.

PAITA (ITALIA VIVA): "MANIFESTARE CONTRO LE OPERE PUBBLICHE È ATTO IRRESPONSABILE"

“Sono sempre stata politicamente contro Giovanni Toti, mi sono sempre candidata in alternativa a lui. Promuovere manifestazioni con il solo fine di fermare le grandi opere a Genova è però un atto gravissimo”. Lo dice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva: “Chiedere di cancellare i progetti delle grandi opere che servono alla città è un atto irresponsabile – prosegue Paita - Genova e la Liguria aspettano ormai da troppo tempo interventi indispensabili. Anche in questo caso Giuseppe Conte da vero sciacallo vorrebbe rubare il futuro di Genova per ottenere una manciata di voti in più alle prossime elezioni. Il populismo e la demagogia hanno già fatto troppi danni, è l’ora di dire basta. Noi siamo per una verifica puntuale sulla correttezza delle procedure e eventualmente nel loro adeguamento ma non per paralizzare una regione”.

CAVO E BOZZANO: "CONTE, CAPOFILA DEGLI SCIACALLI, NON STRUMENTALIZZI L'INCHIESTA"

“Giuseppe Conte, a Genova per urlare la sua sentenza già scritta, per chiedere una condanna anche politica e morale per chi, non fosse altro per rispetto dei principi democratici sanciti dalla nostra Costituzione, è tutt'ora innocente, rappresenta la perfetta sintesi del giustizialismo che contraddistingue il Movimento 5 Stelle e neppure rispetta il lavoro stesso della magistratura”. Questa la posizione di Ilaria Cavo, coordinatrice della Lista Toti e di Alessandro Bozzano, capogruppo in Regione, in merito alle accuse rivolte oggi da Giuseppe Conte durante la sua presenza a Genova.

“Cavalcare gli accertamenti e i provvedimenti, chiedere le dimissioni, ergersi giudice e capofila degli sciacalli, peraltro pure contestato in corteo, è cosa gravissima che qualifica chi la fa. Non che ci aspettassimo molto di diverso, sapendo che noi rimaniamo molto diversi, ovvero garantisti. Noi non intendiamo commentare né tantomeno criticare il lavoro dei magistrati, ma non possiamo che chiedere un atteggiamento responsabile e non una triste strumentalizzazione dell'inchiesta in corso da parte di tutti i protagonisti della vita politica”, concludono Cavo e Bozzano ribadendo “vicinanza e fiducia nel presidente Giovanni Toti". CORRUZIONE, M5S REPLICA A CAVO E BOZZANO

“In relazione alle dichiarazioni dell'onorevole Cavo e del capogruppo regionale Bozzano, consigliamo agli stessi un percorso di astensione dai comunicati stampa, di riflessione e autocritica, nonché di conseguente imbarazzo”. Lo dichiarano all’unanimità i pentastellati liguri commentando la nota odierna degli esponenti della lista Toti.

IL LEADER DEL M5S CONTE È ARRIVATO IN PIAZZA

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è arrivato in piazza per partecipare al corteo indetto dai comitati della Liguria. È previsto un punto stampa per le sue dichiarazioni intorno alle 17,30.