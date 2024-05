Andora 2024, partenza tutta femminile per la lista della candidata Lanfredi

Patrizia Lanfredi, candidata Sindaco per il Comune di Andora, parte con un segnale forte: le donne.

Già Assessore alle Politiche Sociali, alle Associazioni e alle Manifestazioni dal 2014, e poi Vice Sindaco dal 2019, Lanfredi si presenta con l’intenzione di diventare il primo Sindaco donna nella storia politica della cittadina.

E proprio con le donne che fanno parte del gruppo “ViviAmo Andora” apre la presentazione della lista civica per le prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno.

“Sono orgogliosa del gruppo che mi sostiene e che si presenta con me - dichiara - ho fatto tesoro di dieci anni di esperienza politica, e sono determinata e pronta a fare ancora di più e ancora meglio, con questa candidatura a Sindaco. Tuttavia, voglio sottolineare l’importanza delle persone che mi sostengono: sono fondamentali non solo per le loro qualità individuali, ma anche per il loro amore per Andora e la loro volontà di contribuire con tempo, competenze e energie. A partire dalle donne.”

Oltre a quello di Patrizia Lanfredi, i nomi femminili della lista sono: Rosanna Baggetta, Patrizia D’Agostino, Manuela Garassino, Monica Roascio e Marzia Zola. Molto conosciute sul territorio, portano con sé storie di impegno e di lavoro.

“Sono mamme, mogli, lavoratrici, professioniste, sono donne determinate -prosegue Lanfredi - e convinte che la nostra bella Andora abbia ancora tanto da dare.”

Rosanna Baggetta gestisce con la famiglia un’attività di ricezione turistica, ma il suo nome è strettamente legato alla sua attività ultradecennale di istruttrice sportiva e alle numerose partecipazioni a manifestazioni sportive e di danza sul territorio.

Patrizia D’Agostino ha lavorato a lungo negli Uffici del Comune di Andora, come dipendente e poi Responsabile dell’ufficio Commercio, maturando una profonda conoscenza del territorio e delle esigenze di questo importante settore.

Manuela Garassino, Impiegata, Amministratore e Revisore Condominiale, è esperta in comunicazioni, professionalità che ha esercitato ed esercita sia nel settore privato sia nel settore pubblico.

Monica Roascio, dopo la laurea alla Bocconi e le prime esperienze lavorative a Milano, è ora consulente del Tribunale e della Procura, oltre ad esercitare come commercialista e revisore contabile.

Marzia Zola, infine, gestisce ora un locale legato a importanti progetti di inclusione sociale, ma per più di vent’anni è stata, con il marito, titolare di un esercizio commerciale in Andora.

“Questa non è una quota rosa - conclude Lanfredi - è un valore aggiunto estremamente prezioso per l’intero gruppo. Queste donne sono fondamentali, perché hanno esperienze in settori importanti, perché sanno ascoltare, perché hanno tante idee da realizzare, perché vogliono impegnarsi.”