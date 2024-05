Santa Corona, per abbattere le lista d'attesa in Cardiologia l'Asl cerca un medico a partita Iva anche tra i pensionati

Per tagliare le attese della Cardiologia dell'ospedale Santa Corona, in particolare nelle specialistiche aritmologiche ed elettrofisiologiche, l'Asl2 si rivolge a medici a partita Iva, allargando la ricerca anche a quelli in pensione.

La carenza di specialisti continua a farsi sentire nella sanità Savonese e Ligure. Ancora una volta l'Asl decide di proporre un contratto a partita Iva, con rapporto di lavoro autonomo aperto anche a medici a riposo, proprio per l’impossibilità fare ricorso a personale già in servizio o a graduatorie aziendali.

In precedenza l'Asl poteva contare su un cardiologo con contratto in scadenza alla fine dello scorso anno, Mauro Lombardi, che però non ha accettato la proroga del contratto al 31 dicembre 2024.

La ricerca di un cardiologo per l'ospedale del Ponente, prevede un incarico per la durata di 12 mesi d e con un impegno orario di massimo 12 ore settimanali, mirato al potenziamento delle attività cardiologiche specialistiche aritmologiche ed elettrofisiologiche, per l’abbattimento delle liste di attesa.