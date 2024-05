Comunali 2024, Giacomo Pronzalino riscende in campo: ecco la lista Uniti per Murialdo

"La lista Uniti per Murialdo è la prosecuzione naturale di quella precedente che ha realizzato molte opere essenziali e indispensabili per il paese (circa 60 in poco meno di 5 anni)".

Così ha annunciato la presentazione della lista e dei candidati il candidato sindaco Giacomo Pronzalino.

"Molte cose sono ancora da realizzare per migliorare ed abbellire Murialdo e, se eletti, metteremo le nostre capacità e il nostro impegno per proseguire nel dare altri servizi ed altre opportunità alla cittadinanza. Ciascun componente della lista mette a disposizione le proprie esperienze, le proprie capacità e la propria serietà per quel rispetto per gli abitanti che è alla base del vivere civile. Una lista del saper fare, non parole o promesse, ma realizzazione di cose concrete a vantaggio della popolazione, come già è stato fatto - spiega - Oltre l’impegno e l’abnegazione nello svolgere i delicati e impegnativi compiti metteremo a disposizione un qualcosa in più che è l’affetto per il nostro Borgo perché noi amiamo Murialdo e desideriamo che si presenti ordinato, pulito, efficiente in tutti quei servizi che possono qualificare positivamente il paese e invitino la gente a rimanere, a fermarsi e a vivere la vita di Murialdo come la viviamo noi, che è un valore aggiunto di cui possiamo esserne orgogliosi".

"Lo sviluppo turistico oltre ad essere una fonte economicamente rilevante, porta a confrontarsi con realtà diverse, con culture di altre nazioni con l’educazione che deve contraddistinguere i rapporti interpersonali e di accoglienza che favoriscono l’afflusso di ospiti e la loro permanenza sul nostro territorio con una ricaduta economica che potrà risollevare la qualità della vita di chi già vive a Murialdo e di chi sarà invogliato a viverci - continua il candidato alla carica di primo cittadino - La lista Uniti per Murialdo, con l’aiuto dei concittadini, intende riportare il paese alle condizioni di vivibilità che in passato lo avevano reso centro importante della valle. Lo sviluppo delle condizioni per un turismo di qualità non sarà disgiunto da quello relativo alle produzioni artigianali e industriali che potranno favorire, nel rispetto dell’ambiente, contratti di impiego a lungo termine che porteranno all insediamento di nuclei famigliari che concorreranno, oltre alla vita quotidiana, al prosieguo delle attività scolastiche per l’infanzia, altrimenti destinate a soccombere per mancanza di alunni. Compito impegnativo per voltare finalmente pagina e lasciare dietro quanto ha rallentato e ostacolato lo sviluppo armonico di Murialdo. A questo fine l’impegno personale di ciascun membro della lista e mio c’è e ci sarà ancora perché uniti dallo stesso spirito costruttivo per il futuro del paese in cui abbiamo le nostre radici ed i nostri affetti più cari".

Ecco tutti i candidati:

Candidato Sindaco

Giacomo Pronzalino imprenditore Murialdo 28/04/46;

Candidati Consiglieri

Fabrizio Poggio, commerciante, Millesimo il 26/11/1963;

Graziano Odella, coltivatore diretto, Savona il 10/01/1970;

Claudio Pesce, artigiano, Murialdo il 19/04/1963;

Flavio Pesce, pensionato, Millesimo il 13/04/1970;

Matteo Giasino, operario, Savona l'18/06/1981;

Alberto Mellogno, ingegnere, Savona il 22/05/1973;

Valeria Odella, casalinga, Millesimo il 25/05/1964;

Eliana Olivieri, pensionata, Murialdo il 24/12/1942;

Mattia Vignati, perito agrario, Albenga il 15/07/1993;

Angelo Peragine, pensionato, Genova il 02/12/1955.