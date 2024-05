Celle fa pokerissimo, cinque le liste alle elezioni: si candida a sindaco anche Luigi Bertoldi

Un pokerissimo di liste.

Un record per Celle Ligure che al massimo nella sua storia ne ha avute tre a sfidarsi per Palazzo Ferri.

In questa tornata elettorale dopo le ufficialità delle candidature a sindaco di Marco Beltrame con "SiAmo Celle", Germano Gadina "Idea Comune x Celle", Caterina Mordeglia con "Aria nuova" e Silvia Simoncelli "Un'altra Celle", a scendere in campo, come aveva preannunciato qualche mese fa (leggi QUI) sarà anche l'ex sindaco e ex consigliere comunale Luigi Bertoldi che ufficializzerà la lista "Rinascita" nei prossimi giorni.

Al suo fianco secondo indiscrezioni sarebbe presente come candidato consigliere Luigi Gaetti, ex senatore del M5S dal 2013 al 2018, già Sottosegretario al Ministero dell'Interno e vicepresidente della Commissione Parlamentare Antimafia.

"Questa lista si presenta perché il suo obiettivo, che non abbiamo visto e sentito nelle altre liste, è mettere fine a questo stato di illegalità" le prime dichiarazioni di Bertoldi.