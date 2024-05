Corteo pro Palestina a Savona. Zunino (Anpi) : “Il 26 maggio un pranzo all'Università, il ricavato per il popolo di Gaza” (FOTO E VIDEO)

Bandiere della Palestina, striscioni, slogan, tamburi e danze. Anche Savona si mobilita per il popolo palestinese.

Oggi è stato organizzato il corteo che partendo da Villapiana ha toccato via Boselli, Piazza Mameli, Piazza Sisto per proseguire su Corso Italia fino a Piazza Pertini e poi raggiungere la piazza del Brandale passando sotto al Priamar.

La manifestazione, alla quale hanno preso parte numerose famiglie, lungo il suo percorso ha fatto delle piccole soste in alcune piazze della città come Piazza Saffi e Mameli dove ci sono stati gli interventi dei promotori dell'iniziativa : Collettivo Posto in prima fila in un altro mondo possibile, Collettivo Savona Disarmo, Associazione Domani, Sindacato CUB, Associazione culturale Liguria Palestina, Non Una Di Meno Savona, Associazione culturale islamica savonese, Anpi Savona, Arci Savona, APS Al Rahama, UDAP Unione Democratica Arabo-Palestinese.

“Chiediamo un cessate un fuoco – ha detto Maurizio Loschi del sindacato di base Cub – e ora dirò quella che può essere considerata un'eresia, ma ci vuole uno sciopero generale contro la guerra”.

Tra gli interventi in Piazza Mameli c'è stato quello di Renato Zunino, presidente provinciale di Anpi.

“Questa non è la prima manifestazione per la Palestina che facciamo – ha detto Zunino – e purtroppo credo che non sarà nemmeno l'ultima. Non mi sembra che ci siano segnali a livello internazionale di cessate il fuoco. Gli ultimi tentativi di accordo sono falliti, il popolo di Gaza si trova in una situazione terrificante. Per il 26 maggio abbiamo organizzato un pranzo all'Università. Abbiamo ottenuto che tutto venga coperto dal punto di vista economico della spesa e tutto ciò che ricaveremo verrà mandato a Gaza tramite i canali internazionali per il popolo palestinese. Una goccia, un piccolo aiuto alla popolazione palestinese”.

La parola chiave che ricorreva al corteo era proprio “cessate il fuoco immediato e permanente”.

“I bombardamenti continuano - dichiarano gli organizzatori - nonostante la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, approvata il 25 marzo scorso. Nonostante più di 6 mesi di sofferenza nei confronti della popolazione civile di Gaza, 2 milioni di persone costrette a spostarsi continuamente da un luogo all’altro alla ricerca di un rifugio, 1 milione di persone attualmente a Rafah sotto minaccia di un possibile attacco via terra. Più di 6 mesi di massacro che hanno portato a 35.000 morti, 80.000 feriti, case e ospedali distrutti, blocco degli aiuti umanitari".