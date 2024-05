È la tempesta solare che ci ha regalato la magia dell’Aurora Boreale: uno spettacolo straordinario

Tappa nei cieli, questa settimana per la rubrica #ILBELLOCISALVERÀ per parlare dello spettacolo dell’Aurora Boreale, forse più unico che raro, che la natura ha regalato all’Italia, anche nel savonese, venerdì 10 maggio.

Scienziati e sognatori sanno che il cielo regala sempre grandi emozioni. I pianeti, le stelle, la luna, il sole, le albe, i tramonti… ma certamente in Italia non ci si aspettava di poter ammirare l’Aurora Boreale. E invece è accaduto: a una certa ora di sera, il cielo si è tinto di un magnifico color rosa fucsia molto intenso.

In realtà, secondo gli scienziati, non si sarebbe trattato esattamente di un’Aurora Boreale, ma l’evento straordinario è stato possibile grazie alla tempesta geomagnetica G5, una delle più forti di tutti i tempi dell’era moderna, che certamente resterà nella storia. Nei giorni precedenti, infatti, il National Oceanic and Atmospheric Administration degli Stati Uniti aveva emesso un avviso di tempesta solare.

Ma cosa sono le aurore boreali? Sono il risultato di un'affascinante interazione tra il vento solare, la magnetosfera terrestre e l'atmosfera del pianeta, che produce uno spettacolo luminoso e mozzafiato nel cielo notturno dei poli magnetici.

È tra gli eventi naturali più affascinanti da ammirare, per via dei suoi colori che illuminano i cieli di notte. L'aurora polare è un fenomeno caratterizzato visivamente da bande luminose che assumono un'ampia gamma di forme e colori, rapidamente mutevoli nel tempo e nello spazio. Normalmente, sono di colore rosso-verde-azzurro.

A seconda della parte del mondo in cui si verifica il fenomeno, prende nomi diversi: è Aurora Boreale nell'emisfero nord (boreale), è Aurora Australe quando si verifica nell'emisfero sud (australe).

Come anticipato, secondo gli esperti, quella vista in Italia non sarebbe una vera Aurora Boreale, bensì del fenomeno dei Sar o del Steve, a seguito di una tempesta solare. I Sar sono un fenomeno noto anche come «archi di luce rossa», che compaiono, appunto, durante le forti tempeste geomagnetiche. Il fascio di luce viola è invece attribuibile al fenomeno Steve.

La forte presenza di telefoni cellulari e videocamere di sorveglianza, venerdì scorso, ha amplificato la popolarità di questo fenomeno dando origine e colorazioni diverse a seconda della zona: alcuni hanno potuto ammirare cieli di un vel rosa brillante, altri viola, altri ancora rosa fucsia o rosso fuoco.

Così, come pennellate celesti su un telaio di notte, l'aurora ha dipinto il cielo con colori rubati ai fiori, regalando uno spettacolo di magia e mistero che ha incantato l'anima. Un fatto straordinario, di quelli belli.

#ILBELLOCISALVERÀ