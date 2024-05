Elezioni Toirano, il candidato sindaco Roberto Bianco non ha dubbi: "Paese in stallo, serve una mentalità imprenditoriale per farlo ripartire"

Roberto Bianco è il candidato sindaco della lista civica "Impegno per Toirano" in corsa per le prossime elezioni comunali toiranesi. A meno di un mese dal voto, ecco le sue impressioni sulla campagna elettorale: "Toirano sta rispondendo alla grande - ha confidato - Abbiamo iniziato a illustrare il nostro programma ai cittadini, un programma scritto seguendo le loro indicazioni: un programma già pronto per essere messo in pratica, con idee a basso costo che possono consentire immediatamente al paese di ripartire".

Tra le priorità per Toirano, secondo Bianco c'è la necessità di evidenziare le risorse cittadine: "Siamo un paese turistico e non abbiamo neanche dei cartelli che indichino il centro storico o dove si trovino la farmacia, i bar e le attività - ha detto - Chi transita sulla provinciale prosegue dritto, lo stesso vale per l'autostrada dove una volta c'era il cartello che indicava le nostre Grotte: adesso non c'è più".

Sociale e turismo sono punti fermi del programma elettorale di "Impegno per Toirano": "Abbiamo riproposto il pump truck, qualcosa che può far svoltare il paese dal punto di vista turistico - ha aggiunto Bianco - Lo stesso vale per il parco archeologico. C'è inoltre da rivalorizzare le passeggiate a piedi e le escursioni a cavallo". Un attenzione particolare anche alle energie rinnovabili: "Punteremo sulle comunità energetiche, vogliamo farle conoscere ai cittadini per abbattere i costi dell'energia".

Tra le idee della lista anche quella di dedicare un percorso culturale per le vie del paese alla memoria di Baccio Emanuele Maineri, scrittore e patriota nato proprio a Toirano: "Verranno installate in zone panoramiche delle panchine a forma di libro con un lampione alimentato dal fotovoltaico e una piccola biblioteca - ha spiegato il candidato sindaco - Ci teniamo a valorizzare il paese anche sotto il punto di vista della cultura".

Saranno tre le liste in corsa per guidare Toirano nei prossimi cinque anni: "Sinceramente non guardo gli altri, vado avanti per la mia strada - ha sottolineato Bianco - arrivo da dieci anni di minoranza e quando c'era da essere sul territorio per segnalare le cose che non andavano ero sempre presente".