Il candidato Gilardi augura buon lavoro a "Vivere Vado" e attacca: "In caso di sconfitta rimarremo a fare opposizione, a differenza di altri"

"Auguro buon lavoro a 'Vivere Vado', perché è importante che le prossime elezioni comunali mettano di fronte più alternative per i vadesi".

A dirlo è il candidato sindaco di "Vado, Prima" Fabio Gilardi che non ha fatto mancare alcune "stoccate" alla lista del candidato sindaco Franca Guelfi che si è presentata ieri e che a sua volta aveva attaccato lo stesso ex vicesindaco della giunta Giuliano.

"In questi mesi abbiamo messo tante energie e ascolto per proporre alla cittadinanza un progetto futuro e chiaro, incentrato su crescita sostenibile, supporto all' economica e al commercio, cura del territorio, servizi accessibili a tutti, utilizzando al meglio i fondi nazionali e PNRR a disposizione insieme a quelli comunali. Vado ha un bilancio solido ed è migliorata in questi anni, ed è un elemento importante anche per il futuro. Io e la lista "Vado Prima" siamo a disposizione della nostra comunità e lo saremo anche nei prossimi anni" prosegue Gilardi.

Una critica si è concentrata anche sulla dichiarazione di Guelfi che ha fatto intendere che in caso di sconfitta alle urne non siederà in consiglio comunale lasciando il lavoro dell'opposizione ai consiglieri che verranno eletti nel parlamentino vadese.

"Voglio sottolineare che il nostro impegno non si esaurirà in questo mese. Ci candidiamo ad amministrare Vado Ligure, ma se i vadesi sceglieranno diversamente, rispetteremo la scelta del voto, rimanendo a fare opposizione puntuale e costruttiva in Consiglio, a differenza di quanto hanno annunciato altri - conclude Gilardi - Vogliamo bene al nostro territorio, per questo ci impegniamo per il suo futuro. Ci candidiamo a guidare Vado Ligure, forti della conoscenza dei temi principali da affrontare, senza riferimenti o etichette, ma soprattutto senza cercare inutili polemiche".