Quiliano 2024, il candidato di "Progetto Comune" Isetta presenta la sua squadra

Martedì 14 maggio, ore 20.45, nella Sala Consiliare, in piazza Costituzione a Quiliano via alla presentazione dei 12 Candidati alla carica di Consiliere della lista “Progetto Comune".

Seguirà un’intervista a cura del giornalista Nicola Stella al Candidato Sindaco Nicola Isetta, in cui verranno approfondite tutte le principali tematiche della campagna elettorale e delle proposte programmatiche del Candidato Sindaco e della lista “Progetto Comune”.

"Mettiamo a disposizione dei cittadini elettori di Quiliano una lista strutturata che garantisce, competenza e rappresentanza del nostro territorio con un mix di continuità e novità. Nata per dare, fin da subito, continuità amministrativa e per consentire di portare a compimento i programmi e i lavori già avviati. La lista si presenta con lo stesso simbolo e con lo stesso modello organizzativo che in questi anni hanno garantito compattezza, autonomia decisionale, continuità, serietà amministrativa e buon governo della nostra comunità - dice il candidato Isetta - Abbiamo costruito un Progetto di Governo fatto di contenuti amministrativi ben definiti e condivisi. È stato e continua ad essere un nostro obiettivo quello di riconoscere il passato, gestire il presente, ma guardare anche al futuro con iniziative che valorizzino la tradizione, l’innovazione e il buon vivere della nostra comunità senza lasciare indietro nessuno. Attraverso un’attenzione particolare ai temi sociali, alle persone più in difficoltà, alla crescita culturale, alle tematiche scolastiche, allo sviluppo economico sostenibile con specifica cura ai temi ambientali".

"Il futuro, appunto. Ringrazio loro, tutti i componenti del Gruppo Allargato e quanti hanno lavorato e stanno lavorando per presentare nel territorio la nostra proposta: candidati, idee e progetti per il prossimo mandato amministrativo. Sono mesi che stiamo lavorando sul progetto di governo 2024/2029, anche attraverso l’allargamento dell’unico riferimento della Lista ovvero il Gruppo Allargato di cittadini che hanno aderito a “Progetto Comune” - prosegue il candidato alla carica di primo cittadino - Ci presenteremo con lo stesso simbolo e con lo stesso modello organizzativo che in questi anni hanno garantito compattezza, autonomia decisionale, continuità, serietà amministrativa e buon governo della nostra comunità. La lista è pronta e martedì 14 maggio la presenteremo ufficialmente. Ho piena consapevolezza che essere amministratori pubblici sia un impegno complesso e difficile, di grande responsabilità. Il mio proposito è quello continuare con la stessa serietà, disponibilità e determinazione che contraddistinto il mandato che si è appresta a chiudersi".

"Sono sereno e orgoglioso del lavoro fatto. L’esperienza maturata e la mia impostazione non mi permettono di fare promesse irrealizzabili. Per me la vita amministrativa è una passione. Sento ancora di poter dare molto alla comunità. I progetti da realizzare sono ancora tanti. Ma se cittadini mi riterranno di nuovo all’altezza sarò pronto a dedicare tutto me stesso in questa nuova sfida. Per chi avesse piacere, ad approfondire la conoscenza, sui nostri candidati, sulle nostre idee e progetti, invito a visitare il nostro sito www.nicolaisetta.it o a passare al nostro Point in Valleggia Via Diaz 17r" conclude Isetta.