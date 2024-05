Comunali 2024, Mauro Tortarolo sfiderà Camiciottoli: presentata la lista "Pontinvrea rinasce-Insieme si può"

Mauro Tortarolo sfiderà Matteo Camiciottoli alle elezioni comunali di Pontinvrea.

E' stata infatti presentata negli ultimi giorni la lista "Pontinvrea rinasce - Insieme si può" che porterà così a due i contendenti per il comune della Valle dell'Erro.

Quattro donne e sei uomini quindi faranno parte della squadra guidata da Tortarolo che era in giunta proprio con Camiciottoli dal 2019.

Tutti i candidati della lista del candidato sindaco Mauro Tortarolo, diplomato in Ragioneria, ex impiegato presso il Comune di Pontinvrea in qualità di Istruttore Direttivo e Responsabile del Servizio Finanziario, ora in pensione:

Gian Franco Pallanco. Specialista in Psicologia e Criminologia Clinica, Ricercatore presso l'Università di Tolosa (Francia), l'Università di Montreal (Canada) e l'Università di Genova, Consigliere in Corte d'Appello per la sezione minorenni, ex Dirigente presso ASL 2 Savonese, ora libero professionista, Project Manager di numerosi progetti sul tema delle donne vittime di violenza, Presidente della Consulta del Volontariato di Albissola Marina;

Paola Leoncini. Ex Dipendente delle Poste italiane, ora in pensione, Diploma di Ragioneria;

Giovanni detto Gianni Tardito. Ex Impiegato presso Esso Italia di Vado Ligure, ora pensionato, Diploma di Ragioneria;

Silvia Pessano. Impiegata presso il Comune di Sassello come Operatore Esperto Collaboratore Tecnico Amministrativo, ex impiegata presso la Regione Liguria Dipartimento Ambiente e Protezione Civile, volontaria dell'Avis di Pontinvrea, Diploma Liceo Artistico e V anno integrativo;

Luca Pippo. Doganalista responsabile Society Import Export, Diploma di Ragioneria; Simona Noceto. Avvocata civilista specializzata in Diritto di Famiglia, già volontaria presso la Caritas ed Auser, appassionata di escursionismo e di viaggi;

Stefano Rabellino. Libero professionista, Diploma Assistente Manutentore Tecnico;

Allison D'orso. Impiegata presso Bricocenter di Savona, Cameriera presso Pub di Albisola Superiore, Diploma Liceo Linguistico;

Marco Raffa. Tecnico Specializzato presso ADR Sassellese, Studente di Ingegneria Meccanica, Diploma Liceo Scientifico, volontario della Croce Bianca di Pontinvrea;

Gianluca Melfi. Diploma Liceo Artistico indirizzo Architettura Ambiente, volontario della Pro Loco di Pontinvrea, volontario dei Vigili del Fuoco distaccamento di Sassello.