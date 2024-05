Il Consorzio di Depurazione delle Acque Savonesi assume: si cerca un operatore specializzato per l’Ufficio Reti Acquedotto

Il Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. è alla ricerca di un nuovo operatore specializzato per integrare il proprio team nell’Area Tecnica.

La figura ricercata sarà alle dipendenze dell’Ufficio Reti Acquedotto e dovrà svolgere una serie di attività, tra cui la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di competenza.

Le responsabilità dell'operatore includono, ma non si limitano a:

manutenzione delle reti idrauliche, serbatoi, impianti di sterilizzazione e altri componenti rilevanti, incluso l'uso di elettropompe di diverso tipo;

realizzazione di impianti idraulici non complessi compresa installazione di contatori e valvolame in genere;

utilizzo di apparecchiature per saldatura di tubi in polietilene tramite elettrofusione;

controllo dei parametri fondamentali per la corretta potabilizzazione dell’acqua;

controllo del corretto funzionamento degli impianti sia attraverso verifiche in campo che attraverso sistemi di automazione e supervisione.

I candidati dovranno tassativamente possedere i seguenti requisiti minimi essenziali:

esperienza operativa in attività attinenti alla mansione, specificate ai punti sopra descritti, da almeno 2 (due) anni negli ultimi 5 (cinque), alle dipendenze di imprese pubbliche o private iscritte alla C.C.I.A.A., oppure in qualità di libero professionista/artigiano;

possesso della patente di guida cat. B in corso di validità;

disponibilità immediata ad assumere l’impiego, fatto salvo l’eventuale periodo di preavviso contrattuale da rendere presso il posto di lavoro.

Gli interessati possono trovare ulteriori informazioni sulla selezione consultando il sito web del consorzio (CLICCA QUI) nella sezione "Società Trasparente → Selezione del personale → Avvisi di selezione → Selezioni in corso".

Le candidature devono essere inviate entro le ore 12.00 del 31 maggio 2024. Gli indirizzi di posta elettronica per l'invio delle candidature sono info@depuratore.sv.it per le email non certificate e postacert@pec.depuratore.sv.it per le email certificate.