Albenga, il 18 maggio inaugura la mostra "Vita" di Barbara Furfari

Sabato 18 maggio alle ore 17.30 a Palazzo Oddo presso Magiche Trasparenze sarà inaugurata la mostra “Vita” di Barbara Furfari. Presentazione critica delle opere a cura di Francesca Bogliolo.

Barbara Furfari è nata ad Albenga il 13 novembre 1971. Le prime ricerche in campo artistico riguardano la danza classica, il disegno dal vero (compreso il nudo), pittura ad olio, acquerello ed incisione presso una scuola privata di Albenga, a seguire il pianoforte. Ha completato i suoi studi presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, dove si è laureata in scenografia. Espone dal 2004 ottenendo consensi della critica, premi in concorsi nazionali ed internazionali, pubblicazioni su giornali, riviste d’arte e libri. Per info sull’artista http://www.barbarafurfari.com/.

http://www.barbarafurfari.com/