Savona, all'Unione Industriali un incontro sulla formazione professionale e "capitale umano"

“Capitale umano, leva strategica per lo sviluppo di imprese e territori” è il tema trattato questo pomeriggio, lunedì 13 maggio, all'Unione Industriali di via Gramsci a Savona, per la diffusione della cultura della formazione d’impresa.

Il convegno, dopo i saluti del direttore dell'Unione Industriali Alessandro Berta e moderato da Mattia Minuto, si è aperto con l'intervento “Il mercato del lavoro e della formazione in Italia oggi” di Fabrizio Gallante, Co-founder Evergon Training e Managing Director Enzima12, che ha delineato una fotografia generale del contesto italiano e della sua situazione attuale, partendo dal report di Enzima12 “Formazione e lavoro: la situazione in Italia”. Il report è stato recentemente illustrato alla Commissione Lavoro della Camera.

Gli obiettivi dell'Ue, rivolti alla formazione prevedono il raggiungimento per le imprese del 30% dell'attività formativa entro il 2030, mentre attualmente la media è del 39, 3%. Per ciò che riguarda la Liguria sono il 22% le aziende a fare formazione. Nonostante la disponibilità di fondi pubblici perla formazione, il 78,2% delle imprese finanziano le attività formative con risorse proprie. Considerando che l'età media dei lavoratori è sempre più alta e la chiusura o accorpamento di istituti scolastici superiori. A causa della riduzione della popolazione scolastica, si verrà a creare nel futuro una sempre maggiore richiesta di competenze, in particolare quelle tecniche. Un fenomeno che, ha spiegato gallante, "non è ancora pienamente compreso e concepito".

E' stato poi Paolo Sottili, direttore generale di Alfa, l’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento a illustrare le misure della Regione Liguria a sostegno della formazione professionale e delle politiche attive del lavoro. Domenico De Feo dello studio legale Marazza e Associati di Roma, specializzati nel diritto del lavoro, ha affrontato il tema dal punto di vista giuridico, evidenziando il "valore costituzionale della formazione " e come "nei destini professionali mobili garantisca la transizione lavorativa".

Sono poi intervenuti Federica Modugno e, nell'ultima parte dell’evento che "Innovazioni e trend nello sviluppo del capitale umano" v Alberto Giusti, Business Angel & Venture Capitalist, Co-founder 12Venture, con lo speech “La formazione nell'era dell'AI” e “Le competenze come ricchezza per le persone e le organizzazioni” a cura di Marco Mazzini, Co-founder Dokimazo.

L'evento è stato organizzato da Evergon Training, insieme a Aidp e Uisv. Evergon Training, che opera principalmente a Savona e provincia ponendosi come punto di riferimento per la Liguria, è un’azienda del gruppo Enzima12, venture builder operante nei settori dei servizi per la formazione e per il lavoro.