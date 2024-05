2° Meeting Nazionale a Piediluco: Ramella d’oro e di bronzo, vince il 4 di coppia Under 19 del Rowing

Il secondo Meeting Nazionale di Piediluco va in archivio con molteplici soddisfazioni per il remo ligure.

Alice Ramella (Canottieri Santo Stefano al Mare) è oro nel doppio Senior e terza le Under 23 leggere. Il Rowing Club Genovese conquista l’oro nel 4 di coppia Under 19 con Barabino, Cacciacarne, De Sena e Speciale con 7 centesimi su Monate e 4 decimi sulle Fiamme Gialle. Elisa Pecorella e Irene Dominici sono sull’otto Under 19 misto terzo classificato. Barabino, De Sena e Cacciacarne sono terzi nell’otto Under 19 in cui a vincere sono i sampierdarenesi Costa e Guidi Colombi.

Bell’argento per Alice Lauletta (Speranza Pra’) nel singolo Under 17. Elisa Pecorella, Lucia Cambiaso (Speranza) e Arianna Ramella (Santo Stefano al Mare) compongono tre quarti dell’argentato 4 di coppia Under 19.

Giovanni Melegari secondo nel 4 senza Under 23. Due genovesi nei primi quattro posti del singolo Senior: sono Edoardo Rocchi (Gavirate), secondo (primo nel doppio Senior), e Lorenzo Gaione (CUS Torino), quarto e poi terzo nel doppio Senior.

Da segnalare anche i quarti posti della Canottieri Sampierdarenesi (Cappagli, Schirinzi) nel 2 senza e nel singolo (Roberto Terranova) Under 19, di Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle-Murcarolo) nel 2 senza Senior (poi terzo nel 4 senza Senior). Pozzobon e Treccani (Rowing) sono quarti nel 4 senza Under 19.