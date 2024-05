Albenga 2024, al San Carlo la presentazione delle cinque liste a sostegno di Nicola Podio: "Orgoglioso di questa squadra"

È in programma venerdì 17 maggio all'Auditorium San Carlo di Albenga la presentazione delle cinque liste a sostegno della candidatura a sindaco di Nicola Podio.



Il centrodestra albenganese si presenta compatto in vista del voto che si terrà l'8 e il 9 giugno prossimi, schierando un totale di 80 candidati consiglieri divisi su cinque liste: “Questa enorme partecipazione - spiega Podio - racconta molto della sinergia che si è venuta a creare in questi mesi intorno al nostro progetto amministrativo. L'entusiasmo di così tanti albenganesi che si sono impegnati per il bene della città è un incoraggiante segnale per la politica e le istituzioni, specialmente in un periodo di crescente astensionismo e sfiducia. Grazie a questa squadra Albenga si colloca in netto contrasto rispetto a questa tendenza, e tutto questo per me è motivo di grande orgoglio”.



Oltre al candidato sindaco Nicola Podio, all'evento di presentazione delle liste saranno presenti tutti e 80 i candidati, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, il senatore Gianni Berrino e l’onorevole Roberto Bagnasco: “Il voto di giugno sarà importantissimo - sottolinea l’architetto albenganese - perché intendiamo portare un deciso cambio di passo verso un nuovo modo di fare amministrazione. Non si tratta di fare promesse elettorali illusorie, pratica da cui ci teniamo ben distanti, quanto di ristabilire un dialogo aperto e continuativo con il territorio. Nel corso degli incontri che sto facendo sul territorio negli ultimi mesi, gli albenganesi mi stanno ringraziando semplicemente per il fatto di poter incontrare qualcuno che li ascolti. Questo fa capire quanto sia profonda la frattura emersa tra l'amministrazione e il territorio negli ultimi 5 anni”.



L’appuntamento con la presentazione delle cinque liste a sostegno della candidatura di Nicola Podio sindaco è fissato alle ore 18 presso l’Auditorium San Carlo. L’evento è aperto a tutti i cittadini.



“Con l’amministrazione Podio - conclude il candidato sindaco ingauno - vogliamo riportare la maggioranza per le strade della città. Il Comune deve tornare ad essere un punto di riferimento per gli albenganesi e non un semplice palazzo all’interno del quale si prendono decisioni senza prima condividerle con il territorio. Siamo convinti che Albenga meriti di più perché sono gli stessi cittadini a dircelo ogni volta che li incontriamo”.