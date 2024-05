"I bambini dell'asilo non possono uscire in giardino per i forti odori di gas, situazione preoccupante"

Riceviamo a pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Scrivo in merito alla situazione di Vado Ligure. Quale cittadino e padre di due figli di 2 anni e 6 mesi, sono molto preoccupato per quanto si sta verificando in città da ormai molto tempo".

"Oggi il comune ha inviato una circolare presso l'asilo dove uno dei miei figli è iscritto, per dire di non fare uscire i bambini in giardino quando si sentono forti odori di gas o di sostanza ignota".

"Ora il punto per noi non è fare uscire o meno i bambini durante l'asilo, ma il problema è la quotidianità. La città non è svincolata da un asilo, i bambini, gli adulti e gli anziani sono tutti i giorni in giro per Vado, le finestre vengono aperte tutti i giorni e con la stagione calda sempre di più si tenderà a stare all'aperto".

"Abbiamo bisogno di capire se c'è un reale pericolo per la salute. Vorrei che come giornale e come vostro scopo (so che avete già fatto uscire un articolo) cercaste di fare emergere questo problema al fine di riuscire ad arrivare ad una verità che ponga fine a questa noiosa e vergognosa situazione che si protende ormai da troppo tempo e che fa allarmare la cittadinanza per la salute pubblica".

Federico