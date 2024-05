Corso "Professione Barman – primo livello" organizzato dall'Ente Bilaterale Turismo Savona

Inizierà il prossimo 23 maggio a Savona presso la sede della Confcommercio, il corso gratuito “Professione Barman – primo livello” organizzato dall’Ente Bilaterale Turismo della Provincia di Savona attraverso l’Asfoter - ente di formazione di Confcommercio Savona. Il corso che durerà 6 lezioni, 23-24-27-28 maggio, con orario dalle 14.30 alle 20.30, è riservato gratuitamente a dipendenti e titolari di aziende del settore del turismo che applicano il contratto di lavoro e partecipano all’Ente Bilaterale Turismo Savona.

Il corso si propone di fornire le conoscenze del mondo del bar e della miscelazione a tutti coloro che siano interessati a questa professione, per ragioni di lavoro in quanto dipendenti o titolari o persone che si apprestano ad intraprendere questa professione. E’ articolato sia in aspetti teorici che pratici. Uno spazio sarà dedicato alla conoscenza dei prodotti, distinguere vini, riconoscere distillati e liquori, imparare la corretta adattabilità dei prodotti, le dosi di miscelazione, leggere le ricette e proporre cocktail e long drink, accanto ai cocktail internazionali, anche nuovi drink di tendenza.

Le numerose esercitazioni pratiche per provare le tecniche di miscelazione e di servizio dei cocktail consentiranno a tutti i partecipanti di poter acquisire le necessarie abilità per iniziare il percorso di barman, professione molto richiesta dalle aziende. Per avere ulteriori informazioni e per aderire al corsi attraverso la compilazione dell’apposita scheda di iscrizione, gli interessati possono contattare Ente Bilaterale Territoriale Turismo della Provincia di Savona Piazza Della Rovere 1/1 Savona Tel. 019/8331343 email ebturismo@confcommerciosavona.it www.ebtturismo.it.

"Come Ente Bilaterale Turismo di Savona – commenta il presidente EBTurismo Savona Pasquale Tripodoro - siamo sempre attenti a creare momenti formativi di grande qualità. Abbiamo un calendario di corsi molto ampio che tocca tutti i settori perchè riteniamo sia fondamentale, per tutti coloro che operano all’interno delle aziende in veste di lavoratori o titolari, poter usufruire della formazione gratuita attraverso il nostro EBTurismo Savona".

"Nel settore del turismo - aggiunge il Vice Presidente EBTurismo Savona Giorgio Vento - la preparazione professionale degli operatori è diventato un elemento fondamentale, questo corso può offrire l’opportunità per coloro che già lavorano di migliorare ulteriormente la propria preparazione ed avere maggiori opportunità nel momento in cui ci si propone per occupare un posto di lavoro.L’invito che voglio formulare a tutti i lavoratori dipendenti del settore è quello di approfittare di queste occasioni formative che vengono offerte gratuitamente tramite l’EBTurismo, per avere la possibilità di crescere professionalmente".