Serata enogastronomica imperdibile all'Osteria del Tempo Stretto!

Venite a scoprire i sapori autentici del Lazio in un'esperienza esclusiva all'Osteria del Tempo Stretto di Albenga. Il 24 maggio alle 20:30, preparatevi a un connubio perfetto di vini pregiati e piatti gourmet in un'atmosfera conviviale e raffinata.

Ospite d'onore della serata sarà l'azienda vitivinicola Omina Romana, rinomata per la produzione di vini di altissima qualità provenienti dai Castelli Romani. Dimenticatevi i preconcetti sui vini laziali: Omina Romana dimostra con tenacia e passione che questa regione vanta un patrimonio enologico di eccellenza. La sommelier Miranda Moroni coadiuvata dall’enologo Massimo Lupi e dal direttore commerciale dell’azienda Omina Romana Giovanni Cilento, vi proporranno un percorso di assaggi che vi stupiranno.

Un menu raffinato ideato dalla chef Cinzia Chiappori accompagnerà i vini in degustazione, selezionati esaltando i sapori e creando un'armonia di gusto impareggiabile.



Ecco il menu che vi delizierà:

Verdure ripiene ai tre sapori con maionese di pomodoro

Brandacujun con peperoni, acciughe, capperi e nocciole

Acciughe imbottite e fonduta cacio e pepe

Gnocchi di patate di Calizzano e asparagi violetti di Albenga presidio Slow Food

Polpo al vino rosso Diana Nemorensis su crostone di pane

Crostata con marmellata di chinotto di Savona Presidio Slow Food

Quattro pregiati vini Omina Romana allieteranno il vostro palato: Chardonnay, Hermes Diactoros, Diana Nemorensis e Moscato Passito, un connubio di vitigni autoctoni e internazionali che vi sorprenderanno per eleganza e complessità.

Un'occasione imperdibile per gli amanti del buon cibo e del buon vino.

Costo: €55 a persona, comprensivo di 4 calici di vino.

Posti limitati! Prenotate il vostro posto in anticipo per non perdere questa serata speciale.

Per informazioni e prenotazioni, contattare Cinzia al 392-6221924 o Miranda al 339-3054033. L'Osteria del Tempo Stretto vi aspetta in Reg. Rollo, 39 ad Albenga per un'immersione nel gusto e nella tradizione.