Formazione e aggiornamento per gli operatori di polizia: a Borghetto la seconda edizione del corso

Si svolgerà venerdì 17 maggio, a partire dalle ore 9.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Borghetto Santo Spirito, la seconda edizione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale riservati agli appartenenti la Polizia Locale e Forze dell'Ordine dello Stato organizzati e promossi dal Corpo di Polizia Locale.

"Nel corso di quest'anno affronteremo il tema dei veicoli contraffatti, controllo e riconoscimento. A illustrare la materia agli oltre cinquanta operatori di polizia che si sono iscritti saranno i docenti Raffaele Zaccarini e Mirco Schiroli Sovrintendenti della Polizia Locale di Milano dell'Unità Radio Mobile-Nucleo Investigazioni Scientifiche" afferma il Sovrintendente Capo Fabrizio Marabello, al quale è stata affidata la direzione e la comunicazione dei corsi, che introdurrà la giornata di studio.

"Colgo l'occasione - conclude Marabello - per ringraziare l'Agente Scelto Fabio Crozza e l'Agente Samantha Quartieri per l'importante lavoro svolto nella Segreteria Organizzativa".

A portare il saluto dell'Amministrazione Comunale di Borghetto Santo Spirito toccherà al sindaco Giancarlo Canepa e al Comandante del Corpo, il dottor Enrico Tabò.

A tal proposito il sindaco Canepa (che ha la delega alla Polizia Locale), sottolinea "l'importanza della formazione per tutti gli operatori di polizia, una professione delicata che necessita di un costante aggiornamento per migliorare la qualità del servizio nell'interesse dei cittadini. Ringrazio il Comando di Polizia Locale per la puntuale organizzazione".

Al termine del Corso, i partecipanti riceveranno un attestato.