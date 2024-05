Albenga 2024, il candidato sindaco Riccardo Tomatis presenta le tre liste che lo sostengono

Sabato 18 maggio alle 18.30 si terrà la presentazione delle tre liste a sostegno del candidato sindaco Riccardo Tomatis, all’Auditorium San Carlo in via Roma.

Sarà l’occasione, per i cittadini, per conoscere i 48 candidati che si sono messi in gioco.

“Si tratta di persone molto conosciute, garanzia di serietà, passione e competenza – affermano i componenti delle tre liste -. Ognuno dei 48 candidati è stato scelto con molta attenzione. La squadra è rappresentativa di ogni fascia di età, territorio, professione e cultura. Questo e non i simboli di partito sono la forza del gruppo a sostegno di Riccardo Tomatis.