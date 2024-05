"Presto avrai un motivo in più per amare la Riviera ligure: il 1º giugno Crazy Pizza arriva a Varazze e lo fa in grande stile. Inaugura la tua estate da protagonista e lasciati conquistare dallo show più Crazy che c’è".

Ora è ufficiale, Crazy Pizza aprirà fra 15 giorni anche alla Marina di Varazze.

Il noto brand di proprietà della holding Majestas che è controllata dagli imprenditori Flavio Briatore e Francesco Costa, amplia così il suo business con un nuovo ristorante nel porto varazzino.