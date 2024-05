Alla Ubik di Savona il direttore internazionale di "Food For Life" Paul Rodney Turner

Sarà alla libreria Ubik di Corso Italia a Savona che lo scrittore australiano Paul Rodney Turner, direttore internazionale di "Food For Life" e fondatore di "Food For Life Global", presenterà domani, venerdì 17 maggio alle ore 18, il suo libro "Food Yoga", con l'introduzione della responsabile di Food for Life APS Italia, Alessandra Giarola.

Proprio come gli esseri umani, anche gli animali provano dolore. Certo, non avranno il tipo di intelligenza necessario per costruire un grattacielo, ma sono dotati di intelligenza e provano emozioni, sono vivi, respirano e sono esseri senzienti proprio come lo siamo noi. Infatti, tutte le creature, dagli insetti alle piante, ai microorganismi marini, agli innumerevoli organismi unicellulari che esistono in ogni dove, hanno uno scopo ben preciso. Il collegamento è il motore della vita, tutto è interconnesso, niente è veramente autosufficiente.

E l’accettazione di questa interdipendenza e il bisogno di equilibrio e gratitudine costituiscono l’essenza stessa del Food Yoga.