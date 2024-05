Varigotti, il 19 maggio un approfondimento sull'opera lirica "Norma"

Ultimo incontro per la rassegna Guida all' Ascolto. Domenica 19 maggio, alle ore 16, presso il Centro Fontana di Varigotti in via Aurelia 233, l'Accademia Musicale del Finale presenta un approfondimento sull'opera lirica "Norma" di Vincenzo Bellini, grazie all'esposizione che ne faranno i Maestri Mattia Pelosi e Nicholas Tagliatini.

L'invito è rivolto a tutti coloro che, appassionati di musica lirica, hanno già avuto modo di ascoltare questo capolavoro, ma anche ai curiosi di ogni espressione artistica che riconoscono in tale lezione un'opportunità per iniziare un percorso che va al di là di ciò che è scontato o superficialmente conosciuto.

I precedenti pomeriggi musicali hanno visto i due Maestri spesso alternarsi nell'esposizione delle opere, ricorrendo per ciascun intervento a filmati e racconti sempre interessanti. Anche questo incontro prevede l'ingresso gratuito ad offerta libera.