Domenica prossima ad Alassio e Albenga il Trofeo dei Territori 'Aequilibrium Cup'

Ritorna domenica prossima, 19 maggio, l’appuntamento con il Trofeo dei Territori “Aequilibrium Cup”, riservato alle rappresentative Territoriali (Liguria Centro, Liguria Levante e Liguria Ponente) maschili (atleti nati nel 2009/2010) e femminili (atlete nate nel 2010).



Ragazzi in campo al Palazzetto Leca di Albenga, ragazze al PalaRavizza di Alassio, con partite da disputare al meglio dei 3 set su 5. Si tratta dei migliori talenti della Regione, pronti a condividere l'atteso impegno con tecnici e dirigenti territoriali dopo una stagione di raduni e momenti di confronto. Atlete e atleti in totale sono 94, 14 per ciascuna squadra.



Nel 2023, alla Spezia, nella classifica combinata si è imposto il CT Liguria Centro del presidente Paolo Bassi, che ha trionfato nel maschile con 10 punti davanti al CT Levante (primo nel femminile) del presidente Franco Bocchia (9 pt.), terzo il CT Liguria Ponente della presidente Ornella Testa, cui quest’anno è stata demandata l’organizzazione locale del Trofeo dei Territori “Aequilibrium Cup”.



"Il Trofeo dei Territori rappresenta un momento importante per la nostra Federazione perché è il coronamento del percorso portato avanti nell'arco di una intera stagione dai comitati territoriali in sinergia con FIPAV Liguria con grande collaborazione tra i tecnici federali e societari - racconta Anna Del Vigo, presidente FIPAV Liguria - E' una tappa importante lungo la strada che conduce al Trofeo delle Regioni. In merito a domenica prossima, desidero ringraziare i comuni di Alassio e Albenga per il sostegno ed il patrocinio, unitamente alla Regione Liguria, il Comitato di Ponente per aver assunto gli oneri organizzativi. Grazie anche a Gesco e alle società Alassio e Albenga Volley. Siamo felici della vicinanza della Federazione nazionale che ci ha selezionato tra le regioni che godono di un maggior supporto sul fronte della comunicazione e degli allestimenti. Sarà una domenica impegnativa, il nostro Consiglio è sempre felice di poter constatare il grande entusiasmo di atleti e famiglie presenti ogni anno per seguire la manifestazione”.



“Siamo davanti alla più importante manifestazione regionale della FIPAV, frutto del grande impegno della FIPAV Liguria e della sua presidente Anna Del Vigo, così come dei tecnici delle rappresentative territoriali Levante, Centro e Ponente, squadre determinate da un processo di selezione di atlete e atleti delle società FIPAV Liguria attraverso raduni programmati e disputati per tutto l'anno sportivo – afferma Simona Ferro, assessore regionale allo Sport - Il Trofeo dei Territori darà indicazioni interessanti anche in vista del Trofeo delle Regioni, in programma dal 23 al 28 giugno in Calabria. La pallavolo ligure saprà farsi valere, come già avvenuto nelle precedenti edizioni”.

“Simo molto lieti che il Palasport Ravizza di Alassio possa essere campo principale di una manifestazione bella e importante come il Trofeo dei Territori Aia Aequilibrium 2024, che vedrà la partecipazione dei giovani pallavolisti più promettenti della nostra regione – dice Roberta Zucchinetti, presidente del consiglio comunale di Alassio con incarico allo Sport - Insieme a tutta l'Amministrazione Comunale do quindi il benvenuto alle squadre, complimentandomi con gli organizzatori per questa splendida iniziativa e ringraziando la nostra società partecipata Gesco, che gestisce gli impianti sportivi comunali, per la consueta ottima collaborazione dimostrata”.

“Il Trofeo dei Territori – dichiara Riccardo Tomatis, sindaco di Albenga - è un evento sportivo che coinvolge le rappresentative giovanili dei comitati territoriali Liguria Centro, Levante e Ponente. Si parla di territorio, di sport e di giovani, di aggregazione e condivisione. Siamo felici di poterlo ospitare al Palaleca, dove abbiamo eseguito il completo rifacimento della pavimentazione, con caratteristiche moderne in grado di migliorare le prestazioni sportive e garantire un più elevato grado di sicurezza, alleviando le sollecitazioni articolari di studenti e atleti che lo utilizzano. In bocca al lupo a tutte le squadre”.

Il programma prevede, in entrambi gli impianti, alle 10 le sfide tra Liguria Ponente e Liguria Centro, con alle 15 l’ingresso in campo delle squadre Liguria Levante contro le perdenti del primo match e, alle 17, contro le vincenti. Dopo i sei match, al Palaravizza di Alassio, intorno alle 18.30, si terrà la cerimonia di premiazione. Prevista la consegna dei riconoscimenti di mvp e dei più meritevoli per singolo ruolo: alzatore, schiacciatore, centrale e libero. L'ingresso agli impianti sarà libero. Nove gli arbitri designati: Piera Basso, Cristina Capra, Marina Iaria, Olga Vasilache, Rosario ConteGiovanni Olivieri, Gianluca Palumbo Mauro Polliotto e Maurizio Sechi.



Ecco la composizione ufficiale delle rappresentative del settore femminile.

Centro: Vera Appice (Arenzano, L), Beatrice Avella (Pol. Altavalbisagno, S), Alice Celada (Cogoleto, P), Anna Chiodi (Spazio Sport, O), Mara Gloria Ciobanu (Cogoleto, O), Matilde Galati (Altavalbisagno, C), Greta Kaiser (Altavalbisagno, C), Emma Minniti (Cogoleto, S), Angelica Orsi (Albaro, S), Viola Pupillo (Albaro, S), Arianna Rena (Cogoleto, L), Vittoria Secco D’Aragona (Albaro, C), Silvia Trovato (Altavalbisagno, P), Sofia Volpe (Cogoleto, C). Staff tecnico: Paolo Corrado, Giulia Della Rosa, Marina Grasso. Dirigente: Antonio Morelli.

Levante: Iolanda Arnaut (Pall. Futura, S), Matilde Bencaster (Lunezia, O), Francesca Carosini (Amis Chiavari, C), Anita Caruso (Lunezia, S), Emma Cecchini (Lunezia, P), Giada De Ferrari (SdP Carasco, O), Francesca Giannoni (Podenzana, L), Veronica Giannoni (Podenzana, S), Giulia Marini (SdP Spezia, C), Linda Moggia (SdP Spezia, C), Maya Olmi (SdP Spezia, S), Gaia Remaggi (Rainbow, L), Camilla Strenta (SdP Spezia, S), Sofia Taranto (Rainbow, P). Staff tecnico: Valeria Scisciò, Luca Ferraro. Dirigente: Giannoni Mariella.

Ponente: Giulia Accatte (Planet, L), Martina Branchi (Imperia, P), Nicole Delprato (Carcare, S), Giorgia Caggiula (SdP Mazzucchell, C), Giada Lazzari (Albenga, S), Ludovica Manzino (Planet, P), Bianca Michelini (Nlp Sanremo, S), Laura Molinari (Celle Varazze, L), Carlotta Negro (Planet, S), Viola Prevosto (SdP Mazzucchelli, C), Beatrice Saccato (Planet, C), Alessia Seno (Nlp Sanremo, S), Ginevra Sonno (SdP Mazzucchelli, S), Matilde Tardito (Maremola, S). Staff tecnico: Raffaele Siri, Carole Vernetti Mansit Coppet. Dirigente: Giorgio Passino.



Questi i nomi dei protagonisti del tabellone maschile.

Centro: Samuele Ajmar (Colombo Genova, O), Eric Anighoro (Colombo, C), Eros Anighoro (Colombo, S), Nicolò Bernardinelli (Cus Genova, L), Matteo Bontempo (Colombo, P), Arturo Della Lena (Colombo, S), Diego Fracchioni (Santa Sabina, P), Federico Iaccheri (Colombo, C), Daniele Longo (Cus Genova, L), Lorenzo Malatesta (Santa Sabina, S), Stefano Polastri (Cus Genova, C), Alessio Rogai (Colombo, S), Marco Silipigni (Colombo, C), Edoardo Valentino (Sant’Antonio, C). Staff tecnico: Marco Cortellini, Massimiliano Coppolecchia, Luca Torri. Dirigente: Tiziana Piano.

Levante: Lorenzo Affanni (Abc La Spezia, L), Gabriele Bellazzini (Psm Rapallo, O), Andrea Bocchia (Abc La Spezia, S), Nicolò Bocchia (Abc La Spezia, S), Amedeo Fabbro (Psm Rapallo, C), Giuseppe Gallo (San Giovanni, L), Andrea Lombardi (Abc La Spezia, P), Giacomo Piccardo (Admo, P), Simone Pinelli (Futura Avis, S), Cristian Termi (Abc La Spezia, C), Leonardo Vatteroni (Colombiera, O, Andrea Venosa (Abc La Spezia, C), Mattia Zannoni (Futura Avis, S), Andreas Zlatea (Psm Rapallo, S). Staff tecnico: Iuri Simoncini, Giacomo Materno. Dirigente: Giannarelli Giorgio.

Ponente: Viktor Ausenda (Riviera Sanremo, S), Riccardo Borrelli (Vt Finale, C), Lorenzo Dagnino (Quiliano, C), Luca Damele (Albisola, S), Francesco Delussu (Albissola, P), Christian Djebri (Riviera Sanremo, L), Andrea Fazio (Vt Finale, L), Giovanni Longone (Albisola, S/O), Riccardo Magna (Riviera Sanremo, C), Mattia Medini (Albisola, P), Zeno Pellissero (Vt Finale, S), Matteo Pirovano (Alassio Laigueglia, C), Edoardo Rissotto (Vbc Savona, S), Gabriele Spampinato (Imperia, S/O). Staff Tecnico: Federico Spanò, Nicolò Visca. Dirigente: Eva Oliveri.