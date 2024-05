Borgio, la minoranza dopo il Consiglio comunale: "Fraintesa la nostra mozione sul Festival Teatrale"

Il gruppo di minoranza "Borgio Verezzi x tutti" interviene dopo l'ultima seduta del Consiglio comunale "che ha visto tre punti, sostanzialmente atti dovuti - spiegano i consiglieri - dall’approvazione del rendiconto di bilancio 2023 e tre punti tra mozioni ed interrogazioni inviate dai gruppi di minoranza".

“Ci è dispiaciuto vedere respinta la mozione presentata dai due gruppi di minoranza per istituire una commissione sul Festival Teatrale che aveva l’unico scopo di lavorare insieme per scegliere le linee guida per le prossime edizioni - continuano - C’è stato anche un grosso fraintendimento della volontà della mozione in cui è stata vista una polemica completamente assente, nessun riferimento o critica alle molte persone che lavorano nella complicata macchina del Festival. In tutti i complessi meccanismi che portano alle decisioni per quella che rimane la manifestazione più importante del nostro paese ritenevamo utile il confronto politico con proposte e magari nuove idee da valutare per il rilancio della stessa. Rimaniamo distanti dalle dichiarazioni del consigliere Rolando che ritiene la commissione controproducente perché strumento che può complicare i processi decisionali, il dialogo e il confronto, come abbiamo già visto, può solo che essere utile e positivo".

"Ci siamo ritenuti soddisfatti per la risposta all’interrogazione sullo stato di salute delle nostre grotte che aveva destato in noi preoccupazione per i numerosi eventi tenuti all’interno delle stesse - aggiungono ancora da "Borgio Verezzi x tutti" - Il monitoraggio eseguito a Maggio del 2023 parla di un ecosistema stabile e sostanzialmente in buona salute. Speriamo di proseguire in tal senso. Siamo anche soddisfatti per l’accoglimento dell’ultima mozione con cui si dava in carico alla Maggioranza di risolvere una questione con un privato riguardante il posizionamento di una recinzione a Verezzi, questione uscita anche sui giornali locali poco tempo fa".

"A margine del consiglio c’è stata la presentazione di dimissione dalla carica di consigliere del professor Giuseppe Raimondo - sottolineano ancora dall'opposizione-un atto spinto dalla semplice volontà di consentire a circa metà mandato un ricambio all’interno del gruppo 'Borgio Verezzi x tutti'".