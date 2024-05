Al Molo 8.44 di Vado vasta gamma di offerte: "Vieni a trovarci anche durante la settimana"

Con una vasta gamma di negozi, ristoranti e servizi, il Molo 8.44 offre il luogo perfetto per una giornata di shopping e svago anche durante i giorni feriali, dove acquistare quel capo che si sogna da un po’ o il regalo per un amico o un familiare che compie gli anni.

Dal lunedì al giovedì infatti è il momento migliore per approfittare di un'esperienza unica e rilassante, lontano dalla folla del weekend.

In questi giorni inoltre c’è una promozione speciale nel negozio Fiorella Rubino. Fino a fine mese, acquistando un capo della nuova beachwear collection, si potrà partecipare al concorso "In crociera con Fiorella".

l premio principale è una straordinaria crociera MSC per due persone. Inoltre, ci sono in palio 10 gift card del valore di 200 euro ciascuna, da utilizzare per ulteriori acquisti nel negozio Fiorella Rubino.

"Non aspettare il weekend, vieni al Molo 8.44 durante la settimana e scopri tutte le offerte e le novità che ti aspettano. Ti aspettiamo per un'esperienza di shopping indimenticabile" dicono dalla direzione del Molo.