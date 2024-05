Albenga, all'Auditorium San Carlo la presentazione delle liste a sostegno del candidato sindaco Riccardo Tomatis

Sabato 18 maggio alle ore 18.30 all’Auditorium San Carlo in via Roma si terrà la presentazione delle tre liste a sostegno del candidato sindaco Riccardo Tomatis.

Sarà l’occasione per conoscere i 48 candidati delle liste Insieme per il Futuro, Civica 24 e Progetto Comune, formate da amministratori uscenti e volti nuovi della società civile albenganese, che si sono messi in gioco per portare avanti il progetto di cambiamento della città iniziato dieci anni fa con l’amministrazione Cangiano e proseguita negli ultimi cinque anni.

"La squadra che abbiamo messo in campo è rappresentativa di ogni fascia di età, territorio, professione e cultura – commenta Tomatis - Il criterio della nostra scelta è il bene per la nostra città. Un progetto che si ispira ai valori di centrosinistra, supportato da associazioni, comitati, partiti e semplici cittadini. Abbiamo scelto di non utilizzare simboli di partito perché la nostra forza è quella di un gruppo civico a sostegno della mia, nostra candidatura".

Nel corso dell’incontro Riccardo Tomatis risponderà alle domande di Maurilio Giordana, presentatore e speaker di Radio Onda Ligure, ed illustrerà alcuni temi del prossimo mandato.