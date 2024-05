Nicola Podio presenta le sue 5 liste: “Non contro qualcuno ma con i cittadini di Albenga”

Una candidatura "non contro qualcuno ma con i cittadini di Albenga". Così Nicola Podio, candidato sindaco della città ingauna per le prossime comunali dell'8 e 9 giugno, ha presentato dall'Auditorium San Carlo i nomi dei componenti delle cinque liste che lo sosterranno alle urne.

Ottanta persone "che mi danno una carica immensa, che rappresentano un intero spaccato della società albenganese con tutte le categorie sociali e lavorative", quello che lo stesso candidato definisce un primo risultato ottenuto "presentando il programma alle persone: così, per la prima volta, degli albenganesi si sono offerti di entrare in lista di candidarsi. Non sono stati cercati, sono venuti loro a cercare noi questa cosa mi dà un'energia immensa".

Insomma, un motivo d'orgoglio "in un momento in cui la politica è stanca, non rappresenta forse più il cittadino perché questi anni hanno stancato, hanno portato disaffezione, risultati elettorali dove più del 50% delle persone non va a votare", i primi passi di campagna elettorale hanno invece portato "dei cittadini albenganesi a comprendere il progetto, il mio modo di voler rappresentare la città e di volerla sviluppare nei prossimi anni mettendosi a disposizione in un modo estremamente semplice".

Oltre alle due liste civiche "Podio Sindaco" e "Aria Nuova per Albenga", vi saranno poi quelle della coalizione di centrodestra: "Ognuno si è collocato per fede politica, per idee sociali, per quello che è - spiega Podio - Ci sono le tre liste di partito Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia e poi ci sono due liste civiche, tra cui quella di Diego Distilo che è tornata a casa, nella sua collocazione naturale, dopo questi anni in cui ha sostenuto l'altra parte".

Ottanta persone quindi "che hanno un obiettivo comune: quello di portare Albenga in una nuova dimensione, di risvegliarla sostanzialmente, portandola dove deve stare: Albenga è la seconda città della provincia, forse la prima in termini economici, ma oggi non rappresenta questo primato, non rappresenta questa importanza provinciale perché non ha il ruolo che merita".

Sul come ha le idee chiare il candidato Podio: "Innanzitutto facendola diventare il perno di un comprensorio che per geografia, per caratteristiche sia sociali che economiche è un punto di riferimento di tutta la Liguria. E portandola ai fasti che merita, all'interno della provincia, finalmente avremo un'imprenditore che conta qualcosa a livello provinciale e regionale, dei cittadini che potranno contare su servizi che oggi sono carenti".

Tra i punti toccati e da cambiare nella prossima amministrazione, secondo Podio, quello del contatto col territorio: "Spesso vengo chiamato dai cittadini per rilevare piccole carenze o mancanze che possono, con poco, essere ripristinate - afferma - L'esempio è la scuola alta nei giardini delle scuole: questa è mancanza di conoscenza del territorio, delle infrastrutture, delle strutture comunali che vengono abbandonate e non sono sfruttate e utilizzate come a dovere. Questo noi lo cambieremo, modificheremo questo modo di essere amministratori essendo presenti sul territorio, essendo presenti con gli 80 candidati, perché al di là di coloro che entreranno nel prossimo Consiglio Comunale, gli 80 saranno le mie orecchie e i miei occhi sul territorio".

"Io non potrò ovviamente parlare con 23 o 24mila abitanti ma loro sì - aggiunge il candidato - loro devono parlare ascoltare i 24mila abitanti e poi chiamarmi per dirmi non che sono stato bravo, per dirmi dove sto sbagliando perché è questo che mi permette di valutare da una prospettiva diversa, quella del cittadino, le mie scelte e magari anche modificarle se queste non sono condivise dalla città".

E quindi un'ammissione di colpa a cui porre rimedio come un'intera squadra di ottanta cittadini: "In passato il centrodestra ha commesso degli errori, io da questi errori ho imparato e oggi quegli errori non li commetterei più perché le esperienze di vita le esperienze politiche che ho fatto mi hanno portato a valutare le cose un pochettino diversamente: un sindaco, per la natura del mandato e dell'incarico che ha, deve stare all'interno della casa comunale e dirigerla, deve cercare di uscire il più possibile ma ovviamente non può parlare con tutti gli albenganesi".

Presente anche l’onorevole Roberto Bagnasco a rappresentare i vertici regionali di Forza Italia, il quale ha esaltato la capacità di aver saputo "coagulare" la squadra da parte di Podio nella direzione della vittoria.

A rimarcare la volontà di cambiamento per Albenga è stato il senatore Berrino di Fratelli d'Italia: "Con le persone serie come quelle di queste liste di può cambiare una città come Albenga che fino ad oggi risulta ‘non pervenuta’. Un Comune importante, unica al mondo, negli ultimi 10 anni non si è mai messa in rete per eccellere in ambito turistico. Albenga ha molte ricchezze, un bellissimo mare, un entroterra straordinario: tutte le possibilità per spiccare il volo".

"Faccio fatica a rinunciare a una persona di partiti ma Podio è la persona giusta - ha invece detto il viceministro e segretario regionale della Lega, Edo Rixi - L’aggettivo importante per un sindaco è che sia equilibrato e voglia bene al suo territorio. Noi daremo una mano, ma spetta agli albenganesi votare. Ho visto post che fanno rabbrividire dell’opposizione. Il nemico è alle porte? Noi non siamo nemici di nessuno, non ci piace il malaffare e la cattiva amministrazione. Non basta vincere, bisogna saper amministrare e bisogna usare il cuore".

Queste le 5 liste che sostengono la candidatura a sindaco di Nicola Podio

Lista Civica Podio Sindaco: Guido Lugani; Manlio Boscaglia; Anxhelina Budani; Andrea Calderaro; Marina Casa; Simone Contri; Simone Dentella; Valerio Favi; Francesca Giulini; Francesca La Morticella; Cosimo Luppino; Salvatore Scozzari; Giada Siro; Alessandro Nattero; Elena Nicosia Dondero; Francesco Milani.

Lista “Aria Nuova per Albenga”: Roberto Schneck; Diego Distilo; Salvatore Alessi; Ilaria Ambrosi; Antonio Basso; Giulia Berardino; Roberto D’Agostino; Katarzina Ivona Flaka; Luana Greco; Franceco Ielapi; Nicola Ligregni; Jessica Michero; Giuseppina Mingoia; Mario Nicolosi; Alberto Scarlata; Vincenzo Sgro.

Lista di Forza Italia: Eraldo Ciangherotti; Alessandro Ardissone; Nicoletta Bellando; Marco Borro detto "PT"; Giuliano Caleffi; Mattia Freschi; Eugenio Gedda; Mara Grossi detta “La Vicepreside”; Moira Massari; Piera Olivieri; Ouahid Mohamed; Ubaldo Pastorino; Ginetta Perrone; Gabriele Tassone; Laura Tomatis; Franca Vigo.

Lista di Fratelli d'Italia: Roberto Tomatis; Alberto Marino; Oriana Bobone; Bruno Colman; Matteo Consavella; Veronica Famà; Franco Foschini; Alessandra Gemino; Maria Carmen Guerrera; Francesco La Polla; Maria Teresa Parrelli; Emmarita Pizzorno; Sabrina Raffermi; Marco Ravaglia; Veronica Revel; Emiliano Tommaselli.

Lista “Lega Albenga per Podio Sindaco”: Cristina Porro; Geremia Armienti; Massimiliano Bernelli; Annamaria Bertazzo; Lorella Bissolotti; Marco Bravo; Gabriele Cagnino,; Antonio Cernicchiaro; Elena Grottini; Vivian Chiara Rosa Lanzetti; Katia Liva; Stefano Mai; Roberto Minucci; Antonio Navarino; Carmelo Valenti; Silvio Zuco.