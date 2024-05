Ad Albisola e Celle la manifestazione “L'arte dei suoni e della ceramica attraverso l'Italia”

Sabato 18 maggio doppio appuntamento per la manifestazione “L'arte dei suoni e della ceramica attraverso l'Italia”. La manifestazione è inserita nel palinsesto di “Buongiorno Ceramica” organizzato a livello nazionale dall’AiCC (Associazione italiana Città della Ceramica).

Due eventi nelle città di Albisola Superiore e Celle Ligure, idealmente gemellate a Mondovì in Piemonte e Umbertide in Umbria, in cui proiezioni di immagini e brevi filmati introdurranno alla storia ed alla tradizione ceramica delle due città ospitate.