Elezioni Andora, ecco gli uomini della lista civica “ViviAmoAndora”

Per le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno Patrizia Lanfredi si presenta con un gruppo formato, oltre che dalle 5 donne già presentate, anche da 7 uomini. “Sono commercianti e professionisti con comprovate competenze ed esperienze professionali, indispensabili per poter progettare un futuro migliore per il nostro paese. Insieme abbiamo pensato a soluzioni efficaci in grado di risolvere i molteplici problemi di Andora.”

I 7 candidati alla carica di consigliere comunale sono:

Lino Bonavia – Ligure da innumerevoli generazioni, gestisce con la moglie una caffetteria nel centro Andorese. Nel tempo libero ama dedicarsi all’agricoltura, crede nel sociale e nella promozione delle nostre eccellenze, ritiene sia arrivato il momento di mettersi a disposizione e all'ascolto dei cittadini che credono sia ancora possibile risollevare il nostro paese.

Massimo Cibien - Dirigente aziendale informatico, ha trascorso diversi anni nel Regno Unito dove ha conseguito la laurea in informatica. Amante della natura e appassionato di sport, nel tempo libero sostiene la società Andora Basket. Ritiene molto importante il bene comune e la volontà di impegnarsi nella vita pubblica per lasciare ai nostri figli un paese migliore.

Daniele Giordano - Architetto, ha avuto il privilegio di vivere molteplici esperienze in Italia e all’estero che lo hanno arricchito personalmente e professionalmente. É impegnato attivamente come istruttore di vela della Scuola Vela Andora Match Race.

Gianluca Giusto - Albergatore, Vice Presidente Associazione Albergatori da oltre 10 anni , un giovane che ha scelto di proseguire la storica attività di famiglia perché ama Andora e ritiene che occorra lavorare con idee chiare e grande impegno.

Ruggero Marchese detto Geo - Intermediario assicurativo, attivo da sempre nel volontariato, nelle associazioni di ricerca e per oltre 20 anni é stato un milite soccorritore della Croce Bianca. Attivo nel gruppo “Andora Basket”. Crede fermamente che Andora abbia un grande potenziale e desidera lavorare affinché questo diventi realtà.

Fabio Scola – Commerciante, attivamente coinvolto nel gruppo di Protezione Civile e Incendio Boschivo di Andora, un ragazzo molto solare, altruista e generoso, sempre pronto a mettere il proprio tempo libero e le sue capacità al servizio delle comunità.

Daniele Tufo - Geometra e docente di Tecnologia delle costruzioni e topologia presso le scuole superiori; consulente tecnico d’ufficio presso il tribunale di Savona, ha sempre creduto che ognuno di noi abbia il diritto di far sentire la propria voce, mettendosi al servizio della Comunità con le proprie competenze per apportare miglioramenti e rinnovamenti.

“Sono molto orgogliosa del gruppo maschile perché sono certa che sapranno ascoltare i cittadini, potranno proporre e condividere tante idee e con le diverse competenze per ogni settore potranno garantire un sostanziale miglioramento ad Andora”.