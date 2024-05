Riccardo Tomatis presenta le sue tre liste: “La mia candidatura viene dal territorio, non da un simbolo” (FOTO e VIDEO)

Per raccontare gli ultimi cinque anni, ha puntato al cuore, alle emozioni, alle battaglie e alle sfide affrontate nel corso della sua Amministrazione, il candidato sindaco Riccardo Tomatis. Lo ha fatto nel corso della presentazione ufficiale delle tre liste che lo sostengono, che si è tenuta questa sera (18 maggio) nella sala dell’Auditorium San Carlo di Albenga. Una narrazione, rotta solo dagli applausi, che ha toccato traguardi e successi, ma anche situazioni di forte difficoltà, tra pandemia, calamità e una lotta non ancora terminata per una sanità pubblica e accessibile a tutti.

Il voto a Riccardo Tomatis rappresenta la continuità e ci spiega perchè: "Albenga sta crescendo sempre di più e quindi la continuità vuol dire continuare a migliorare la città. Ma questo non lo dico io, questo lo dicono i numeri, lo dicono i dati, le statistiche. Cambiare quando si sta vincendo è una scelta che è controproducente - dice il candidato sindaco - Quindi bisogna continuare a percorrere questa strada e farlo con determinazione con voglia, con passione, con amore per la città".

"I segnali che stanno arrivando dal territorio sono segnali di grandissimo affetto, di grandissimo legame alla nostra amministrazione. Gli albenganesi che vivono la città dalla nostra parte si sono resi conto di quanto sia cambiata, sia migliorata. Oggi - continua - Albenga è un riferimento per tutte le città della nostra Riviera, una volta non era così: noi siamo riusciti a realizzare quello che per tanto tempo è sempre stato solo un sogno".

"Le nostre liste sono fatte di persone, non sono fatte da simboli. Sono persone che hanno scelto di dedicare un po' del loro tempo, della loro professionalità, del loro vissuto alla città di Albenga e lo fanno con passione senza secondi scopi, soprattutto lo fanno per restituire alla città quello che la città gli ha dato - conclude il candidato sindaco - E' una politica del dare non del prendere e questo è molto importante. Ogni scelta, ogni preferenza è data perché c'è fiducia in tutti i nomi, nel mio e in tutti quelli dei candidati che hanno scelto di accompagnarmi in questo bellissimo percorso elettorale".

Queste le liste per dare la preferenza al candidato sindaco Riccardo Tomatis:

Lista Insieme per il Futuro

Insieme per il futuro è una lista che ben rappresenta la storia dell’Amministrazione di Riccardo Tomatis, della quale già fa parte, annoverando un gruppo con quattro consiglieri uscenti (tra cui l’ex sindaco Cangiano), il vicesindaco, un assessore.

A questa esperienza si accompagna la grande disponibilità di un gruppo di cittadini ingauni che mettono a disposizione della città la loro freschezza ed energia. Con entusiasmo hanno la volontà di portare avanti con forza valori e idee, per continuare a trasformare la nostra città: la difesa del nostro ospedale, la realizzazione del polo scolastico, la crescita turistica di tutta Albenga, gli incentivi alle imprese e il sostegno alle economie del territorio, la riqualificazione della zona mare e di Vadino, la valorizzazione delle frazioni.

Insieme per il futuro sogna un’Albenga che si eriga a modello, un cuore pulsante nel ponente savonese, per tutti quelli che la amano. Perché la storia di Albenga passa dai suoi meravigliosi cittadini e il futuro nasce da una storia.

Ecco i nomi: Amal Brihi, Ilaria Calleri, Giorgio Cangiano, Giulia Caraffi, Alessandro De Blasi, Emanuele Feroleto, Marta Gaia, Antonella Giorcelli, Emanuela Guerra, Paolo Oddone, Alberto Passino, Roberto Pirino, Marco Sanguineti detto “Secco”, Olga Vasilache, Camilla Vio, Maria Gabriella Vullo.

Lista Civica 24

Civica 24 é una lista nata a supporto della candidatura a sindaco di Riccardo Tomatis, composta da persone che, forti dei risultati conseguiti in questi ultimi 5 anni di Amministrazione, hanno deciso di candidarsi nuovamente. Vi è anche la presenza di nuova linfa, rappresentata da altre 12 personalità afferenti ai diversi settori del mondo economico e sociale ingauno. Un gruppo di persone tutte accomunate da un solo obiettivo: fare il bene di Albenga senza disperdere il grande lavoro fatto in questi ultimi 5 anni di Amministrazione.

Lista Civica 24 è rappresentata da Laura Bonelli, Antonio Caviglia detto “Baccano”, Antonello Enrico, Luca Frisone, Vincenzo Imbesi, Sabrina Lecini, Mara Ortale, Gianni Panizza, Silvia Pelosi, Franco Presbulgo, Raiko Radiuk, Claudia Ramò, Francesca Rupil detta “Patrizia”, Mirco Secco, Monica Tomatis, Fabio Zanardini.

Lista Progetto Comune

La lista Progetto Comune rappresenta la sintesi perfetta del “progetto civico”, costruito da Riccardo Tomatis.

Un progetto, civico - comune nel quale hanno trovato spazio, e si sono identificati, le cittadine ed i cittadini che amano la loro città, che la vivono, la difendono. Con la convinzione che solo confermando Riccardo Tomatis, Albenga potrà continuare a crescere e migliorare come ha fatto ininterrottamente in questi ultimi anni, si sono messi a disposizione. Solo continuando con l’Amministrazione Tomatis si avrà la certezza di veder giungere a compimento i tanti progetti avviati e messi in cantiere in questi anni.

La lista Progetto Comune riassume esperienza e freschezza con due assessori e un consigliere uscenti. Offre, inoltre, anche spazio ai giovani e raccoglie le molteplici anime della città. Tutti accomunati da un unico obbiettivo: supportare Riccardo Tomatis per rendere Albenga sempre più bella, dinamica, vivibile ed inclusiva.

Questi i nomi: Carlo Alberto, Alessandro Barbieri , Giovanna Casanova, Umberto Comotto, Giovanni D’Amico, Davide Dellisola, Nadia Ferrando, Elisabetta Mele, Dario Merlo, Benedetta Motta, Vincenzo Munì, Chiara Pastorino, Giovanni Pollio, Marco Rocca, Mauro Vannucci, Barbara Vullo.

"La forza di una scelta è… scegliersi. Lo ha dimostrato il candidato sindaco ad Albenga Riccardo Tomatis alla presentazione della sua squadra. In questa non contano i simboli di partito o le imposizioni degli stessi, ma l’amore per la città di Albenga - commentano dalla campagna elettorale di Riccardo Tomatis - La forza di una scelta è la passione. Quella che ognuno dei 48 candidati delle 3 liste mette in campo ogni giorno mettendosi in gioco per la città. La forza di una scelta è lottare per la sanità pubblica e per il proprio ospedale. Lo ha dimostrato l’Amministrazione uscente mettendoci la faccia ogni giorno ed in ogni occasione, a fianco della splendida comunità albenganese. La forza di una scelta è la trasparenza. Il valore fondante di un’Amministrazione seria".

"La forza di una scelta è l'onestà - aggiungono - Quella che ci ha sempre contraddistinto e che fa la differenza. La forza di una scelta è condivisione. La squadra di Riccardo Tomatis è composta da persone che ci credono davvero nei valori e si mettono a disposizione dando sempre il meglio di sé, e non solo in campagna elettorale. La forza di una scelta è libertà. Le catene di partiti che impongono candidati e linee programmatiche anche contro l’interesse di Albenga le lasciamo ad altri. La forza di una scelta è responsabilità. Quella che antepone l’interesse collettivo a quello personale e che porta le amministrazioni a finire il mandato evitando il commissariamento. La forza di una scelta è competenza. La stessa che ha portato Albenga, negli ultimi anni a diventare una meta turistica conosciuta in tutto il mondo. La forza di una scelta è guardare agli ultimi costruendo strutture per ospitare chi una casa non ce l’ha oppure combattere la piaga dello sfruttamento lavorativo".

"La forza di una scelta è portare alla depurazione totale della città per il benessere delle cittadine, dei cittadini e dell’ambiente. La forza di una scelta è mettere a disposizione della comunità strumenti innovativi come il Masterplan per permettere a tutti non solo di sognare, ma realizzare. La forza di una scelta è una standing ovation spontanea al sindaco, che si vede costretto ad interrompere il suo discorso. La forza di una scelta è non limitarsi a guardare, ma vedere. La forza di una scelta è gettare sempre il cuore oltre l’ostacolo per traguardare il futuro. Già, perché la forza di una scelta è il futuro e questo nasce sempre da una storia. In questo caso bellissima" concludono dalla campagna elettorale del candidato sindaco Riccardo Tomatis.