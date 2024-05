Sanremo: Fellegara a gamba tesa sugli arresti a Genova "La stagione del 'totismo' è finita, l'onda fucsia arriverà in Regione" (Video)

La presentazione del programma di Fulvio Fellegara alla carica di sindaco di Sanremo è stato anche il momento per parlare della situazione regionale, dopo l’arresto del Governatore Giovanni Toti, ma anche dei riflessi che ha avuto e potranno avere nella campagna elettorale di Sanremo.

“I fatti stanno tenendo in ostaggio la Regione. La mia condanna – ha detto Fellegara - è solo politica perché non voglio dare nessun giudizio, visto che non ho le competenze ed ho massimo rispetto della magistratura e di chi è coinvolto nella vicenda, che si difenderà nelle sedi opportune. Si tratta di una stagione politica che si stava chiudendo in modo naturale ma noi siamo qui per dare una spallata che parte da Sanremo, che guarda al futuro e rivolti questa Regione. L’onda fucsia arriverà anche a Genova”.

"Noi sosteniamo - ha proseguito - che le politiche di centrodestra e il 'totismo' che ha 'drogato questa regione, con politiche malate, che ostentano l'apparenza e si legano ad imprenditori e imprese sia una stagione è finita. Chi prova a riproporla è il centrodestra, che offre una ricetta vecchia e perderà la cinghia di collegamento con la Regione, visto che presto si andrà al voto. Non parlo volentieri dei 100 giorni che è uno slogan berlusconiano. quello che è certo che ci metteremo subito al lavoro per migliorare la città".