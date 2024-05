Varazze, scatta l'installazione delle postazioni di ricarica elettrica

E' iniziata nei giorni scorsi l'installazione delle prime postazioni di ricarica elettrica nel centro di Varazze.

"Al momento saranno 5 le zone dove, una volta terminata l'installazione delle colonnine, si potrà ricaricare la propria vettura elettrica" dice il sindaco Luigi Pierfederici.

Le zone individuate sono Via Montegrappa, Via Bruzzone, Piazza XXIV Maggio, Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa e Via Baglietto (sistema supercharger).

"Un passo questo che va nella direzione della sostenibilità ambientale del territorio, anche in chiave turistica, favorendo ed incentivando la mobilità elettrica sempre più diffusa. Seguiranno aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori e dell'attivazione effettiva delle postazioni" conclude il primo cittdino varazzino.