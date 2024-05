Addio a Franchino, dj e vocalist icona degli anni Novanta

Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa di Franchino, lo storico vocalist e dj conosciuto in tutta Italia e non solo.

L’artista aveva compiuto settantuno anni lo scorso 17 febbraio. A dare l’annuncio della morte è la famiglia con un messaggio pubblicato sui social in cui annunciano che il funerale si svolgerà in forma privata:

“Con immensa tristezza e profondo dolore, la famiglia e gli amici più stretti comunicano la scomparsa dell’amato Franchino, che si è spento oggi dopo alcune settimane di ricovero in ospedale. Sei stato una persona speciale per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti e hai illuminato le nostre vite con il tuo sorriso, la tua forza e il tuo coraggio. Fai buon viaggio Franco, resterai sempre nei nostri cuori. Vivere per vivere”.

Nato in Sicilia ma cresciuto a Empoli, Francesco Principato, questo il vero nome del dj, ha iniziato proprio in Toscana la sua carriera musicale, nata per gioco nel 1970, anno in cui ha esordito come dj e speaker di disco-music sulla console del Seven Eleven a Montelupo Fiorentino, e proseguita poi come un vero e proprio lavoro.

Con la sua voce e i suoi dischi ha segnato l’epoca d’oro di due tra le discoteche più note in Italia, il Club Imperiale di Tirrenia e l’Insomnia di Ponsacco. Nel corso della sua carriera ha collaborato con tanti nomi cult della musica elettronica e progressive, da Francesco Farfa a Mario Più, legami che sono proseguiti fino a oggi: Franchino ha infatti proseguito la sua attività di ‘cantastorie’ per tutta la sua vita, seppur diradando le apparizioni in pubblico. È del gennaio 2018 l’ultimo appuntamento genovese che lo ha visto protagonista al Tao Disco Club in compagnia di Zicky.