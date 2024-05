Drammatico incidente sulla A10 tra Andora e Albenga: uomo perde la vita

Tragedia questa mattina lungo l'autostrada A10, dove un uomo, Valerio Abbo 46enne di Diano Marina, ha perso la vita a seguito di un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto poco dopo le ore 11 in galleria, nel tratto compreso tra Andora e Albenga in direzione Savona, e ha coinvolto un camion e un furgone.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco, la Croce Bianca di Andora, l'automedica del 118, il personale autostradale e la polizia stradale per i rilievi del caso.

Nonostante i tentativi di salvarlo, per l'uomo non c'è stato niente da fare. Per consentire le operazioni di soccorso, la viabilità ha subito dei disagi con code e rallentamenti.