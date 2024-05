Albisola 2024, la candidata Scarone chiede un faccia a faccia con l'avversario Garbarini

Un confronto elettorale.

Questa la richiesta della candidato sindaco della lista "Uniti per Albisola" Stefania Scarone al suo avversario il candidato alla carica di primo cittadino con "La nostra città" Maurizio Garbarini.

"In questi giorni di campagna elettorale caratterizzata da palesi violazioni alle norme sulle comunicazioni istituzionali, la candidata sindaco Stefania Scarone chiede un faccia a faccia con Maurizio Garbarini candidato sindaco della lista avversaria, per un utile contributo ad una ampia e democratica informazione agli elettori Albisolesi in vista delle prossime Elezioni comunali del 8-9 Giugno" dice Scarone.