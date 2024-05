Albenga, 23enne aggredito a Vadino: è grave al Santa Corona. Indagano i carabinieri

Aggredito nella notte tra sabato e domenica scorsi, mentre rientrava a casa assieme ad un amico da una serata in discoteca. È quanto accaduto ad Albenga, precisamente a Vadino: vittima un 23enne, ad aggredirlo un giovane straniero, accompagnato da altri, intenzionato a rubare il monopattino del ragazzo.

Per scongiurare il furto, il 23enne e l'amico hanno tentato di offrire i soldi che avevano con loro: un'offerta respinta al mittente e da lì è scattata l'aggressione culminata con un grave trauma cranico per il ragazzo colpito che, dopo l'intervento dei militi dell'emergenza sanitaria, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Sul fatto indagano i carabinieri.

"Siamo in grande apprensione per le condizioni del ragazzo - dichiara l'amministrazione comunale di Albenga - e rappresentiamo a lui e alla sua famiglia la nostra vicinanza. Le forze dell'ordine, che hanno il ruolo di garantire la sicurezza pubblica, stanno facendo il massimo con l’esiguo personale a disposizione e, probabilmente, arriveranno ad arrestare i responsabili".

"Ciò però, auspicando che possa accadere, non è sufficiente- conclude- . Il Governo Meloni sul tema è totalmente assente sia in termini di inasprimento delle leggi che in termini di attività di ordine e sicurezza pubblica. Questo è inaccettabile, il tempo delle promesse è finito".